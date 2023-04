Uomini e Donne non va in onda venerdì 21 aprile, quando torna l’appuntamento con il day time

Settimana corta per Uomini e Donne che questa settimana andrà in onda fino a giovedì 20 aprile. Ufficialmente il motivo è legato alla messa in onda di uno speciale di Amici per il pomeriggio di venerdì 21 aprile.

Lo speciale di Amici in onda al posto di Uomini e Donne venerdì 21 aprile

Una scelta che ha un po’ sorpreso gli appassionati del dating show anche perché non siamo alla vigilia della finale del talent condotto da Maria De Filippi. Un full immersion con gli allievi cantanti e ballerini che inizierà alle 14:45 con l’appuntamento extra di Amici. Subito dopo andrà in onda il classico day time.

Non è chiaro se lo speciale sarà dedicato ad un approfondimento sugli artisti ancora in gara oppure proporrà momenti inediti e backstage del serale.

Dame e cavalieri torneranno in onda mercoledì 26 aprile

I fan di Uomini e Donne dovranno pazientare per rivedere i protagonisti del trono classico e over che tornerà sul piccolo schermo mercoledì 26 aprile per lo stop in occasione ella Festa della Liberazione. Nel week end si registreranno le nuove puntate del dating show di Canale 5 che a fine febbraio si era fermato per lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo.