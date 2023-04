Uomini e Donne, il siparietto di Maria De Filippi con il nuovo cavaliere: ‘Ho giocato con te’

“Mi dicono che abbiamo giocato a tennis insieme”. Maria De Filippi è stata protagonista di un simpatico siparietto con un nuovo cavaliere di Uomini e Donne nel corso della puntata del 18 aprile.

Luigi ha raccontato di aver giocato a tennis con Maria De Filippi, il fratello e un maestro: ‘Hai perso’

Luigi ha spiegato che il match è stato disputato qualche anno al Foro italico. “Con il fratello di Maria e un maestro che non c’è più”. A questo punto la conduttrice ha chiesto lumi sull’esito dell’incontro. “Ho perso? Non mi ricordo”. Dopo un attimo di silenzio l’avvocato romano ha confermato la sconfitta di Maria De Filippi. “Tuo fratello comunque è bravissimo, tu giocavi con il maestro. Il punteggio non lo ricordo”.

Chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

La presentatrice ha fatto una smorfia. “Ah, ho perso con il maestro. Un disastro” – ha poi affermato sorridendo. Poi il 55enne si è presentato. “Ho tre figli di cui due grandi di 22 e 20 anni che vivono con me. Il più piccolo di un anno e mezzo non è con me e lo vedo un paio di volte a settimana. Sono un avvocato e gioco a tennis, adesso un po’ meno per gli impegni familiari e quindi vedo Uomini e Donne e per questo mi è venuto in mente di venire qui”.

Gianni Sperti ha lanciato un velenoso messaggio ad alcune dame in studio affermando che in molte si sarebbero interessate a lui anche per questioni legate alla professione. Il primo ballo di Luigi nel dating show di Canale 5 è stato con Roberta L.