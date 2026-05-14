Valeria Marini senza freni: ‘Rapporti con due uomini? Bellissimo’, le confessioni audaci sorprendono il web

Valeria Marini durante il confronto con l'escort durante l'intervista a Mow Privé

Dall’autoerotismo ai sex toy fino al confronto con una escort: la showgirl si racconta senza tabù nel nuovo videocast di MOW

Un’intervista destinata a far discutere e che in poche ore sta già infiammando social e siti di spettacolo. Valeria Marini si racconta senza filtri nella nuova stagione di “Privé by MOW ed Escort Advisor”, il videocast condotto dal direttore Moreno Pisto, lasciandosi andare a confessioni intime, provocazioni e racconti sorprendenti sulla propria vita sessuale.

La showgirl affronta apertamente temi come sesso a tre, masturbazione, sex toy e fantasie erotiche, in un dialogo che punta tutto sulla provocazione ma anche sulla libertà di racconto.

Ed è soprattutto una risposta di Valeria Marini ad aver attirato l’attenzione del pubblico.

“Sì, l’ho fatto con due uomini”: la risposta di Valeria Marini spiazza tutti

Nel corso della conversazione, Moreno Pisto chiede alla showgirl se abbia mai avuto esperienze di sesso a tre.

La risposta arriva immediata e senza esitazioni: “Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo”.

Poi aggiunge un dettaglio destinato a far discutere ancora di più: “Con due uomini è più bello rispetto a due donne”.

Un passaggio che ha rapidamente iniziato a circolare sui social, diventando uno dei momenti più commentati della puntata.

Ma l’intervista non si ferma qui.

“Lo faccio tutti i giorni”: le confessioni sui sex toy e la sessualità

Valeria Marini parla apertamente anche del suo rapporto con il piacere personale e la masturbazione.

“Mi masturbo tutti i giorni. Ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo”, racconta durante il videocast.

La showgirl confessa poi di amare i sex toy e di utilizzarli con naturalezza.

“Li adoro. Mi piacciono quelli che vibrano”, dice ridendo, prima di svelare quale sarebbe il suo preferito: “Il succhia clitoride”.

Nel dialogo trova spazio anche il tema del sesso anale. Alla domanda diretta di Moreno Pisto, Marini replica senza imbarazzo: “Il sesso è un universo infinito. Quello che ti piace”.

Il confronto con l’escort Lory sui rapporti intimi e il denaro

Uno dei momenti più particolari della puntata arriva quando in studio entra Lory, escort presente su Escort Advisor.

Da quel momento il tono dell’intervista cambia e si trasforma in un confronto acceso ma senza giudizi tra due visioni completamente diverse del rapporto tra sesso, potere e denaro.

Lory spiega di vivere il proprio lavoro come una forma di controllo sugli uomini.

“Mi piace vincere sessualmente con un uomo e sottometterlo anche economicamente”, racconta.

Poi aggiunge: “Scelgo io come usare gli uomini e non mi faccio usare”.

Parole alle quali Valeria Marini risponde con una posizione opposta.

“Per me è il contrario. Farsi pagare per fare l’amore significa farsi usare”, afferma la showgirl.

Nonostante le differenze, il confronto tra le due resta aperto e privo di toni moralistici.

Il tema della legalizzazione del sex work divide e fa discutere

Nel corso della puntata emerge anche il tema della legalizzazione del sex work, argomento che negli ultimi anni continua ad alimentare il dibattito pubblico.

Valeria Marini si schiera apertamente a favore.

“Certamente qui siamo tutti pro legalizzazione”, dice durante la conversazione.

Anche Lory insiste soprattutto sul tema della sicurezza e delle tutele.

“Per fare questo lavoro ci vuole coraggio perché non siamo tutelate”, spiega.

L’escort racconta poi l’esperienza vissuta in Svizzera, dove — a suo dire — esistevano controlli sanitari periodici gratuiti per le lavoratrici del settore.

Perché l’intervista sta facendo così tanto rumore online

La forza del format “Privé by MOW ed Escort Advisor” sta proprio nella libertà con cui vengono affrontati temi spesso considerati divisivi o provocatori.

Tra racconti di rapporti vissuti in ascensore, confessioni sugli orgasmi e riflessioni sul sesso senza tabù, la puntata punta chiaramente a creare dibattito e curiosità.

E il risultato sembra già evidente: molti spezzoni dell’intervista stanno circolando rapidamente sui social, dove le dichiarazioni di Valeria Marini – che ha festeggiato in queste ore il 59esimo compleanno – stanno dividendo il pubblico tra chi apprezza la sincerità della showgirl e chi invece considera eccessive alcune confessioni.