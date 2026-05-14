Giro d’Italia, choc durante la tappa Napoli: ragazzo tenta di far cadere i ciclisti davanti alle telecamere (VIDEO)

Il discusso gesto di un ragazzo a Brusciano durante la tappa Paestum Napoli

Il gesto ripreso in video tra Brusciano e Marigliano scatena la rabbia del gruppo e dell’organizzazione: ‘C’è un limite da non superare’

Doveva essere una giornata di festa per il Giro d’Italia, tra migliaia di persone lungo le strade della Campania e il grande arrivo finale nel cuore di Napoli. E invece, durante la sesta tappa da Paestum a Napoli, un gesto assurdo ripreso in video ha finito per oscurare parte dello spettacolo sportivo.

Tra i comuni di Brusciano e Marigliano, poco prima del traguardo volante, un ragazzo che assisteva al passaggio della corsa insieme ad alcuni amici ha tentato di colpire i corridori in corsa allungando la gamba verso il gruppo lanciato ad alta velocità.

Le immagini, finite rapidamente sui social, mostrano il giovane mentre prova a tirare alcuni calci verso i ciclisti che stavano transitando a pochi centimetri dal bordo strada. Un episodio che avrebbe potuto provocare conseguenze pesantissime considerando la velocità del gruppo in quel momento della gara.

Il video del gesto choc e la reazione immediata dei corridori

Nel filmato si nota chiaramente anche la reazione di alcuni atleti, sorpresi e infastiditi dal comportamento del ragazzo. Uno dei corridori prova addirittura ad allontanarlo con una mano mentre il gruppo continua la propria corsa senza fermarsi.

Un gesto definito da molti utenti “irresponsabile” e “pericoloso”, soprattutto perché avvenuto in un tratto molto veloce della tappa campana.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro del web, attirando centinaia di commenti indignati. In tanti hanno sottolineato come episodi del genere rischino di trasformare una festa sportiva in una situazione estremamente pericolosa per gli stessi corridori.

Immediata anche la presa di posizione ufficiale dell’organizzazione del Giro d’Italia, che ha pubblicato il video sui propri canali social accompagnandolo con un messaggio molto duro.

“Rispetta i corridori. Rispetta la gara. Rispetta il Giro d’Italia”, si legge nel post diffuso dagli organizzatori.

E ancora: “Vi amiamo ai bordi della strada. Amiamo il vostro entusiasmo, amiamo che incoraggiate i corridori, amiamo che vi vestiate come fenicotteri. Ma c’è un limite da non superare. Non comportatevi come questo tizio”.

La tappa da Paestum a Napoli tra festa e tensione lungo il percorso

L’episodio è avvenuto nel corso della sesta tappa del Giro d’Italia numero 109, una delle più attese per il grande ritorno dell’arrivo nel centro di Napoli.

Per tutta la giornata migliaia di persone hanno affollato le strade attraversate dalla carovana rosa, accogliendo i corridori con bandiere, applausi e cori. Le immagini televisive hanno mostrato una partecipazione enorme lungo l’intero percorso campano.

A vincere la tappa è stato Davide Ballerini, che ha regalato all’Italia il primo successo in questa edizione del Giro. Il corridore della XDS Astana Team è riuscito a evitare una maxi caduta verificatasi a poche centinaia di metri dal traguardo finale in Piazza del Plebiscito.

Alle sue spalle hanno chiuso il belga Jasper Stuyven e il francese Paul Magnier. Il portoghese Afonso Oliveira Eulalio ha invece conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

Manfredi: “La tappa della bellezza, Napoli ha risposto in modo straordinario”

In attesa dell’arrivo dei corridori in Piazza del Plebiscito, anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aveva sottolineato il clima di entusiasmo vissuto dalla città.

“Quest’anno c’è questa grande novità dell’arrivo a Piazza del Plebiscito, che richiama anche un arrivo storico del passato”, ha spiegato il sindaco.

Manfredi ha parlato di “un momento di grande gioia”, evidenziando la straordinaria partecipazione del pubblico lungo il percorso.

“Ci sono migliaia e migliaia di persone per strada, tantissime famiglie e tanti bambini. Dalle immagini televisive si vede una presenza straordinaria del pubblico”, ha dichiarato.

Il primo cittadino ha poi definito quella campana “la tappa della bellezza, da Paestum a Napoli”, descrivendola come una grande festa dedicata allo sport e al ciclismo.

Perché il gesto ripreso in video rischia di lasciare strascichi

Nonostante il clima di festa che ha accompagnato la tappa, il gesto del ragazzo rischia ora di diventare uno degli episodi più discussi di questa edizione del Giro d’Italia.

Negli ultimi anni gli organizzatori delle grandi corse ciclistiche hanno più volte richiamato gli spettatori a mantenere comportamenti corretti lungo il percorso, soprattutto nei tratti più stretti o veloci.

Basta infatti un contatto minimo per provocare cadute pericolose e coinvolgere decine di corridori. Ed è proprio questo il motivo per cui il video sta facendo così discutere sui social e tra gli appassionati di ciclismo.