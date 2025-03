Silvia Toffanin ricorda Eleonora Giorgi e si commuove a Verissimo: ‘Un bacio ovunque tu sia’

Silvia Toffanin in lacrime dopo il ricordo di Eleonora Giorgi

Il commosso tributo di Silvia Toffanin a Eleonora Giorgi

Durante l’ultima puntata di Verissimo , Silvia Toffanin ha dedicato un emozionante omaggio a Eleonora Giorgi , scomparsa il 3 marzo 2024 dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. L’attrice, amatissima dal pubblico, era stata spesso ospite della trasmissione e negli ultimi mesi aveva instaurato un appuntamento speciale con la conduttrice, aggiornandola sul suo stato di salute.

Visibilmente commossa, Silvia Toffanin ha voluto ricordare l’attrice con parole cariche di affetto e gratitudine :

“Mi sono tanto commossa a rivedere le immagini di Eleonora, perché ho rivissuto quello che ho vissuto con mia mamma. Lei è sempre stata un’amica di Verissimo e mia. Anche nell’ultimo periodo della sua vita, il più doloroso, è stata meravigliosa con noi. La voglio ringraziare per averci aperto il suo cuore, per averci fatto conoscere la sua parte più vulnerabile, un gesto che non era affatto scontato”.

Un legame speciale tra Eleonora Giorgi e Verissimo

Eleonora Giorgi aveva scelto di raccontare il suo percorso con coraggio, senza mai perdere la speranza e l’ironia che l’hanno sempre contraddistinta. Silvia Toffanin ha sottolineato quanto fosse significativa la loro connessione:

“Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho rivissuto un percorso che purtroppo avevo già vissuto con mia mamma, che se n’è andata per la stessa malattia. L’ho sentita materna, come se mi facesse un po’ da mamma”.

La conduttrice ha voluto ringraziare i figli di Eleonora Giorgi , Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro , per la loro forza e per essere stati sempre vicini alla madre in un momento così difficile.

L’omaggio finale: ‘Un bacio ovunque tu sia‘

Per concludere il tributo, Verissimo ha trasmesso un video speciale dedicato a Eleonora Giorgi , un omaggio alla sua carriera e alla sua personalità solare. Silvia Toffanin ha chiuso il ricordo con un messaggio toccante:

“Un bacio a Eleonora, ovunque tu sia. So che amavi tanto i nostri filmati e questo è per te”.

Il post pubblicato sui social ufficiali di Verissimo ha ricevuto numerosi commenti di affetto, tra cui quello di Clizia Incorvaia , compagna di Paolo Ciavarro, che ha scritto: “Sei speciale, Silvia” .