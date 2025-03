Grande Fratello, Emanuele sbotta contro Shaila e Lorenzo sulla ship: ‘Infantili’

Emanuele Fiori e Shaila Gatta

Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha ripreso una conversazione risalente a gennaio scorso. In un dialogo senza microfono Shaila Gatta ha riferito che il suo (ex?) fidanzato le avrebbe chiesto:

“Non vuoi provare a dare una speranza a Lele? Magari provarci almeno per una settimana?”

Presi alla sprovvista, sia Lorenzo Spolverato che Shaila hanno inizialmente negato, poi finto di non ricordare e infine inventato scuse poco convincenti. Il conduttore ha commentato la situazione con fermezza: “Io sono senza parole. Ormai è troppo facile dire ‘non mi ricordo’. Forse è l’unica risposta che potete dare senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete già persa.”

Emanuele Fiori: ‘Neanche se fosse stata l’unica concorrente’

Nonostante Emanuele Fiori non fosse presente in studio per motivi lavorativi, l’ex calciatore ha deciso di rispondere via social.

“Visto che ieri non ero presente in studio per motivi lavorativi, rispondo ora. Lorenzo, ti ringrazio per la ‘solidarietà maschile’, ma non ho bisogno di ricevere speranza da persone insicure ed infantili. Shaila, stai tranquilla: la ship non l’avrei creata neanche se fossi stata l’unica concorrente della casa. Pensate alle vostre dinamiche; io, a differenza vostra, sto benissimo così, grazie.”

Lorenzo Spolverato è stato al centro di altre discussioni. La scorsa notte Javier Martinez è stato chiamato in confessionale da uno degli autori con l’ex tentatore che si è rivolto in malo modo nei confronti dell’argentino. “Marcisci co…..e“. Al risveglio ha rincarato la dose durante una conversazione con Chiara Cainelli. “Un gruppo di stro…i, si fanno forza in gruppo perché da soli non valgono un emerito ca..o”. Secondo Deianira Marzano il modello avrebbe anche minacciato di lasciare il Grande Fratello.

