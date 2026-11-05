Veronica Gentili incinta a 44 anni, l’annuncio a sorpresa a Le Iene: «Avrei voluto dirlo a mio padre» (VIDEO)

Veronica Gentili

La conduttrice aspetta una bambina e sceglie la diretta del 5 novembre per condividere la notizia

Ha interrotto la scaletta della trasmissione, si è presa la scena e ha raccontato qualcosa che fino a quel momento aveva custodito nella propria vita privata. Veronica Gentili è incinta e aspetta una bambina. La conduttrice de Le Iene, 44 anni, ha scelto la puntata del 5 novembre per annunciare la gravidanza, sorprendendo il pubblico e gli stessi colleghi presenti in studio. Ma dietro la felicità per l’arrivo della piccola c’è anche un pensiero che l’ha accompagnata durante tutto il suo racconto: quello del padre, scomparso circa due anni fa.

Un annuncio preparato con cura, ma pronunciato con l’emozione di chi sta condividendo un momento destinato a cambiare la propria vita. «È una cosa che riguarda me, la mia vita privata, quella parte della mia vita che tendo a tenere gelosamente per me», ha anticipato, prima di spiegare perché avesse deciso di aprirsi proprio davanti alle telecamere.

Il dolore per la morte del padre e la gioia della maternità

Gentili ha iniziato il suo racconto tornando a un momento particolarmente difficile. Circa due anni fa, mentre lavorava proprio a Le Iene, ricevette la notizia della morte del padre. Quel giorno avrebbe dovuto condurre la trasmissione, ma scelse di prendere un aereo e tornare a casa.

«Ci sono momenti in cui tutto il resto improvvisamente non ha più nessuna importanza», ha ricordato, spiegando quanto quella perdita avesse segnato la sua vita.

A distanza di due anni, però, è arrivata una sorpresa completamente diversa. «La vita ha deciso di sorprendermi di nuovo e questa volta con qualcosa di decisamente molto diverso, qualcosa di bellissimo che mi sta rendendo molto felice», ha raccontato. Poi ha lasciato spazio alla rivelazione che il pubblico aspettava: «Sono incinta, aspetto una bambina».

Una notizia che ha voluto condividere anche con le persone che le sono vicine professionalmente, molte delle quali, come ha sottolineato con ironia, non erano state messe al corrente. Gli sguardi stupiti dei colleghi in studio le hanno dato la conferma che la sorpresa era perfettamente riuscita.

«Il nome? Alla fine vincerò io»: la battuta sul papà della bambina

Dopo la rivelazione, la conduttrice non ha rinunciato alla sua consueta ironia. Il sesso della nascitura è stato chiarito senza lasciare dubbi: sarà una femminuccia. Resta invece aperta la questione del nome, sulla quale è già iniziato il confronto con il compagno.

«C’è il solito dibattito accesissimo con il papà, ma ovviamente alla fine vincerò io», ha scherzato, mostrando un lato più leggero di una notizia che per lei ha un significato profondissimo.

Gentili ha anche ammesso di dover ancora prendere confidenza con una parola nuova, quella che presto la accompagnerà ogni giorno: mamma. «Sono felice come una bambina, anche se forse a questo punto dovrei dire come una mamma, che è una parola che un po’ mi spaventa», ha confessato.

Il pensiero al padre scomparso: «Mi piace pensare che stia sorridendo»

Il momento più intenso del suo intervento è arrivato quando è tornata a parlare del genitore. La gravidanza le ha fatto immaginare quanto sarebbe stato bello poter condividere con lui la notizia, telefonargli e ascoltare la sua reazione.

«In questi mesi ho pensato spesso a quanto avrei voluto condividere questa notizia con mio padre, a quanto sarebbe stato bello chiamarlo, raccontarglielo, vedere la sua faccia, sentire la sua voce», ha detto.

Poi una frase che racchiude il senso più intimo della sua confessione: «Mi piace pensare che da qualche parte lui lo sappia già e stia sorridendo guardandomi stasera così emozionata».

Un pensiero che ha unito idealmente due momenti opposti della sua vita: la sofferenza per una perdita e la felicità per una nuova vita in arrivo. È anche il motivo per cui la conduttrice ha scelto di raccontare pubblicamente una notizia che, fino a quel momento, aveva tenuto lontana dai riflettori.

Veronica Gentili continuerà a condurre Le Iene durante la gravidanza

La gravidanza non comporterà, almeno per il momento, un addio alla trasmissione di Italia 1. Gentili ha infatti rassicurato il pubblico sulla sua presenza nelle prossime puntate, spiegando che continuerà a condurre Le Iene anche nei mesi in cui la pancia diventerà sempre più evidente.

«Nei prossimi mesi vedrete crescere questa pancia in questo studio qui alle Iene», ha anticipato, aggiungendo che resterà al suo posto «finché non sarà la piccola a decidere per me un piccolo pit stop».

La giornalista ha sempre protetto con particolare riservatezza la propria sfera sentimentale. Da anni è legata a Massimo Galimberti, sceneggiatore, story editor e docente universitario, con il quale vive a Roma. La coppia ha mantenuto lontana dai riflettori la propria relazione, evitando di trasformare la vita privata in argomento di cronaca.

Questa volta, però, la felicità per l’arrivo della bambina ha spinto Gentili a fare un’eccezione. E il suo annuncio televisivo è diventato anche un modo per ricordare il padre, con la speranza che possa essere idealmente presente in uno dei capitoli più importanti della sua vita.