Veronica Peparini incinta, Andreas Muller allarma sui social: ‘La visita non è andata come doveva andare’

Pochi giorni fa l’annuncio della gravidanza a 52 anni a Pomeriggio 5. Veronica Peparini aveva manifestato la sua gioia insieme al fidanzato, il 27enne ballerino Andreas Muller. In puntata avevano scoperto che era in dolce attesa di due gemelline. Nelle scorse ore la notizia che ha messo in allarme in fan della coppia.

Veronica Peparini, scatta l’allarme dopo la visita di controllo al Bambin Gesù

Lunedì 13 novembre l’ex professoressa di Amici ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostra la pancia che sta crescendo accompagnato da una didascalia in cui precisa che si stava recando dal team di dottoresse di fiducia al Bambin Gesù per controllare lo stato di salute delle gemelline. “Momenti di fine quarto mese tra sbalzi ormonali e amore”.

A distanza di alcune ore la grande gioia si è trasformata in preoccupazione. Con Andreas Muller che ha riferito che la visita non è andata come si auspicavano. “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi 4 mesi. Purtroppo però la visita non è andata come doveva andare” – si legge nel post del ballerino.

Andreas Muller: ‘Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene’

“Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e per la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”. Nessun ulteriore particolare è stato aggiunto né da Muller né da Veronica Peparini mentre sul web impazzano mille ipotesi.