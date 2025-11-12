Notizie Audaci

Ballando con le stelle, tensione tra Carolyn Smith e Raimondo Todaro: botta e risposta infuocato

I giudizi su Magnini e Brilli fanno discutere, le stoccate di Todaro

Nuova tensione nel mondo di Ballando con le Stelle, il popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. A far discutere stavolta non è una performance in pista, ma un duro botta e risposta a distanza tra Carolyn Smith, presidente di giuria del programma, e l’ex ballerino Raimondo Todaro.

Tutto è cominciato lunedì 10 novembre durante la trasmissione “La Volta Buona” di Caterina Balivo, dove Todaro è intervenuto per commentare l’ultima puntata del dancing show.

Nel corso della puntata, il ballerino siciliano ha reagito a una frase di Giovanni Ciacci, che aveva lodato la Smith definendola “l’unica vera giurata tecnica”. Todaro, con un eloquente “bah”, ha espresso il proprio disaccordo, criticando apertamente i criteri di giudizio della presidente di giuria soprattutto in relazione ai giudizi espressi in relazione alle performance di Filippo Magnini e Nancy Brilli:

“A me è dispiaciuto vedere il più bravo della puntata che finisce in fondo alla classifica. Non va bene che si lasci influenzare dagli altri. Ha dato 9 a Nancy Brilli che ha ballato completamente fuori tempo. Un giudice tecnico non può comportarsi così. 9 o 10 li può dare chi non capisce nulla di ballo va benissimo, il tecnico però le deve dare 2 e basta.”

Parole che non sono passate inosservate.

La risposta tagliente di Carolyn Smith e la citazione di Selvaggia Lucarelli cancellata

La replica della coreografa non si è fatta attendere. Su Instagram, Carolyn Smith ha pubblicato un lungo post dai toni duri:

“Capisco che per avere un po’ di visibilità si sia scatenata una gara a chi la spara più grossa. Preferisco non entrare nel merito per non umiliare nessuno, ma ho sempre fatto il mio lavoro con professionalità e rispetto. Non ho mai screditato nessuno. A chi lo fa dico la mia frase: stica**i.”.

Poi ha citato una frase che Selvaggia Lucarelli aveva rivolto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle a Rossella Erra. “Prendo in prestito una brillante citazione della mia collega di giuria Selvaggia Lucarelli: ‘Ti ignorerò a tal punto che anche tu dubiterai della tua esistenza”. Passaggio che ha poi cancellato.

