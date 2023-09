Viva Rai2!, c’è la data di partenza dello show di Fiorello

Scatterà lunedì 6 novembre la nuova avventura di Fiorello in conduzione di VivaRai2!, come apprende LaPresse. Quando verrà ufficializzata dalla Rai la data di inizio si aprirà la campagna pubblicitaria che già vede molti inserzionisti interessati al programma che si terrà, per la prima volta dopo le lamentele dei residenti di via Asiago, nell’area del Foro Italico.

Il programma vedrà in campo anche il confermato Fabrizio Biggio come spalla ideale del mattatore Fiorello. Non mancheranno i siparietti esilaranti e nuovi personaggi con lo show man pronto a regalare sorprese ed emozioni nel segno della leggerezza ma anche della buona musica con tanti super ospiti che si alterneranno nel nuovo glass del Foro Italico di VivaRai2!