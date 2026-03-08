Viviana a C’è posta per te, tre tradimenti e una sola richiesta: ‘Perdonami’, la scelta dolorosa di Salvatore

Viviana ha chiesto perdono a Salvatore ma la busta è rimasta chiusa a C'è posta per te

Perché Viviana ha scritto a C’è posta per te per riconquistare Salvatore?

Tra le storie più discusse dell’ultima puntata stagionale di C’è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi, c’è quella di Viviana e Salvatore di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa: una relazione lunga una vita, iniziata quando lei aveva appena 14 anni e che, dopo anni di matrimonio e figli, si è improvvisamente incrinata.

È Viviana a rivolgersi alla trasmissione con un obiettivo preciso: chiedere perdono pubblicamente al marito e convincerlo a tornare con lei dopo una crisi segnata da ben tre tradimenti. Davanti alle telecamere la donna ammette senza giri di parole i suoi errori e prova a spiegare il momento in cui tutto è cambiato. Nel 2019 si sottopone a un intervento chirurgico che la porta a perdere circa 45 chili.

Per lei è una vera rinascita: cambia il rapporto con il proprio corpo, aumenta la sicurezza in sé stessa e arrivano gli apprezzamenti degli altri. Una nuova attenzione che, a suo dire, la porta lentamente a smarrire l’equilibrio della relazione.

Come sono iniziati i tradimenti che hanno distrutto il matrimonio?

La prima crepa nel matrimonio arriva nel 2024. Viviana conosce un uomo sui social: iniziano a scriversi, poi decidono di incontrarsi e nasce una relazione. Salvatore scopre tutto e, nonostante il dolore, decide di perdonarla dopo che lei interrompe la storia. Ma la tregua dura poco.

Dopo appena un mese Viviana intraprende un’altra relazione, questa volta con il marito di una coppia che lei e Salvatore frequentavano abitualmente. Anche in questo caso la verità emerge e la reazione dell’uomo è drastica: lascia la casa. Viviana chiude quella relazione e prova a riavvicinarsi al marito, ma la crisi non si è ancora esaurita.

Dopo qualche mese conosce online un uomo più giovane di circa dieci anni e si convince di essersi innamorata davvero. Quando Salvatore decide nuovamente di allontanarsi, questa volta lei non prova nemmeno a fermarlo. Convinta della nuova relazione, continua la sua vita con l’altro uomo.

Solo col passare del tempo si rende conto che il marito continua a mancarle. I due iniziano a vedersi di nascosto e accade qualcosa di paradossale: Salvatore diventa l’amante della moglie mentre lei è ancora legata all’altro uomo.

Il confronto nello studio di Maria De Filippi

Quando la busta si apre e Salvatore vede la moglie, l’emozione è immediata. Viviana prende la parola tra le lacrime e prova a spiegare ciò che sente: «Stasera sono qui per chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto. Da quando ho iniziato a piacermi di più, i complimenti degli altri erano gratificanti. Ma non ho mai messo in discussione il nostro amore. Io ti ho amato anche mentre sbagliavo». La donna insiste sul fatto che solo quando ha rischiato di perderlo ha capito quanto fosse importante per lei.

«Non so vivere senza di te. Stiamo insieme da quando avevo 14 anni», dice. Salvatore ascolta e conferma gran parte del racconto. Ammette di aver perdonato le prime due volte, cercando di comprendere il momento di fragilità della moglie. Ma la terza ferita, racconta, è stata troppo profonda. «Il dolore che ho provato l’ultima volta è stato più forte dell’amore», spiega con voce calma.

Perché Salvatore decide di chiudere definitivamente la relazione?

Il punto decisivo arriva quando Maria De Filippi gli chiede se esiste ancora uno spazio per ricominciare. Salvatore non nasconde i sentimenti: «Io la amo ancora». Ma aggiunge che tornare insieme significherebbe tradire sé stesso. Racconta di aver sofferto fisicamente: insonnia, perdita di peso, un dolore che lo ha costretto a fermarsi e a pensare per la prima volta al proprio benessere.

«Posso tornare con lei con la paura che succeda di nuovo? Non so se sarei capace di superare un’altra volta quel dolore», dice. Nonostante continuino a vedersi e a condividere la vita dei figli, l’uomo afferma di aver superato quella fase di debolezza. «Ultimamente riesco a evitare di cadere in tentazione. Devo iniziare a pensare anche a me».

Viviana continua a implorarlo: «Ti prego, non posso stare senza di te». Ma la decisione è ormai presa. Salvatore guarda Maria De Filippi e pronuncia la frase che chiude la storia: «Voglio chiudere la busta». Tra le lacrime della donna e il silenzio dello studio, la busta resta chiusa. Una conclusione amara per una storia d’amore durata una vita, ma che per lui non può più continuare.