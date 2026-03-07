Davide Bonolis sulla separazione dei genitori: ‘Papà è quello che ha sofferto di più’

Davide Bonolis con la fidanzata

Davide Bonolis e la separazione dei genitori: cosa ha raccontato

Quando due figure pubbliche molto amate si separano, inevitabilmente i riflettori si accendono. Ma dietro le copertine e le indiscrezioni, spesso restano in silenzio i figli.

A rompere quel silenzio è stato Davide Bonolis, secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che durante un’intervista televisiva ha raccontato come ha vissuto la separazione dei genitori avvenuta nel 2023, dopo 26 anni di relazione.

“Quando due genitori si separano, un figlio non la vive mai bene”, ha spiegato con sincerità.

Nonostante il dolore iniziale, Davide ha sottolineato che mamma e papà hanno fatto uno sforzo enorme per proteggere i figli.

“Per noi è come se non si fossero mai separati. Mangiamo insieme, viaggiamo insieme. Siamo ancora una famiglia unitissima”.

Parole che mostrano un lato molto umano di una vicenda spesso raccontata solo attraverso il gossip.

Perché Davide Bonolis ha cercato di tenere unita la famiglia?

Nel corso dell’intervista il giovane, oggi 21 anni, ha raccontato anche il ruolo che ha cercato di assumere all’interno della famiglia.

“Essendo l’unico figlio maschio, ho cercato di portare un po’ di equilibrio”.

Davide ha spiegato di aver provato a fare da ponte tra i due genitori in un momento delicato.

“Ho cercato di unire un po’ tutta la famiglia”.

Un compito tutt’altro che semplice, soprattutto quando entrano in gioco nuove relazioni.

Dopo la separazione, infatti, Sonia Bruganelli ha iniziato una relazione con il ballerino Angelo Madonia.

E proprio Davide è stato il primo a voler conoscere il nuovo compagno della madre.

Come ha reagito Paolo Bonolis alla nuova relazione di Sonia Bruganelli?

Davide ha raccontato con grande franchezza anche la reazione del padre alla nuova relazione della ex moglie.

“All’inizio volevo sapere chi fosse il nuovo compagno di mia mamma, quindi sono stato il primo a conoscere Angelo”.

Dopo quell’incontro è stato lui stesso a parlarne con il padre.

Secondo il giovane, la situazione non è stata facile.

“Credo che papà ci sia rimasto un po’ male, ed è normale che sia così”.

Proprio per questo ha cercato di stare vicino a entrambi.

“Ho cercato di stare vicino a tutti e due perché voglio bene a entrambi”.

Nonostante il cambiamento, il rapporto con il compagno della madre sembra oggi sereno.

“Angelo è una bravissima persona”.

Davide Bonolis: “Spero che papà trovi una nuova compagna”

Nel corso dell’intervista Davide Bonolis ha lanciato anche un messaggio molto diretto al padre.

“Papà è quello che ha sofferto di più”.

Per questo il giovane si augura che anche lui possa ritrovare la serenità sentimentale.

“Spero che trovi una persona anche lui”.

Una frase semplice, ma che racconta molto del rapporto affettuoso tra padre e figlio.

Davide ha ribadito che, nonostante la separazione, la famiglia continua a restare molto unita.

“Facciamo ancora tante cose insieme. Sono stati davvero bravi”.

La fidanzata Martina Dotti e il colpo di fulmine

Durante l’intervista si è parlato anche della vita sentimentale di Davide.

Il giovane calciatore ha raccontato la sua storia con Martina Dotti, giornalista sportiva.

Il loro incontro sembra uscito da una sceneggiatura romantica.

“Ci siamo conosciuti a una partita. Io giocavo e lei faceva le interviste”.

E per lui è stato subito amore.

“Appena l’ho vista ho capito che sarebbe stata la mia fidanzata”.

Martina ha già conquistato l’intera famiglia Bonolis-Bruganelli e ha descritto Sonia Bruganelli come “una seconda madre”.

Il passato difficile: bullismo, peso e la perdita del nonno

Davide ha parlato anche dei momenti più difficili della sua vita.

Essere il figlio di due personaggi famosi non è stato sempre semplice.

“Ci sono aspetti positivi e negativi. All’inizio mi pesava perché qualsiasi successo veniva attribuito a mio padre”.

Durante l’adolescenza ha dovuto affrontare anche problemi legati al peso.

“Arrivai a pesare 104 chili”.

La trasformazione fisica è stata frutto di un grande impegno personale.

“Nessuno può togliermi il merito di essere dimagrito. L’ho fatto da solo”.

A segnare profondamente la sua vita è stata anche la morte improvvisa del nonno materno.

“Era come un padre e una madre per me”.

Un ricordo che Davide porta ancora nel cuore.

“Otto ore prima era al campo a guardarmi giocare”.

E con emozione ha concluso:

“Spero che mi stia guardando e che sia fiero di me e di quello che sono riuscito a diventare”.