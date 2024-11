Wanda Nara incinta del rapper L-Gante? L’ex di Icardi rompe il silenzio con un’influencer argentina

Un week end romantico in Brasile, prima che deflagrasse una nuova bomba sulla relazione. Wanda Nara incinta del rapper L-Gante? La notizia della presunta gravidanza ha infiammato i media argentini che si dedicano al gossip.

L’ex partner di Mauro Icardi ha fatto chiarezza sui rumors delle ultime ore rispondendo a una domanda l’influencer Juariu. “La gravidanza è una bugia ” – ha riferito Wanda Nara smentendo categoricamente la notizia circolata nelle ultime ore. La show girl ha chiarito che non aspetta un figlio da Elián Ángel Valenzuela, nome all’anagrafe di L-Gante, dal quale non si separa visto che, dopo aver soggiornato in Brasile, sono stati visti lunedì sera in un rinomato club di San Telmo, mentre la notte di martedì 12 novembre hanno condiviso una foto che li ritrae insieme in un ascensore.

La show girl, reduce dal trionfo a Ballando con le stelle, è impegnata in Argentina nel programma Bake Off Famosos. Nel frattempo L-Gante è finito nel mirino dei tifosi del Galatasaray, la squadra dove milita Mauro Icardi per una dichiarazione sugli odiati rivali del club turco. “Il Fenerbahçe, il più grande “, ha detto il cantante nel corso di un’esibizione dal vivo. In un altro video si vede con la maglia del Fenerbahçe indossata da Edin Džeko nella stanza dove compone musica.