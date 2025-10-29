Striscione contro Zalewski al Colosseo, c’entra il triangolo con Emily Pallini e Ludwig: ‘Un’infamità’

Emily Pallini e Nicola Zalewski

‘Tradire un amico si chiama infamità’, lo striscione contro Zalewski davanti al Colosseo

Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre un maxi striscione è comparso davanti al Colosseo con un messaggio diretto e pesante contro Nicola Zalewski, oggi all’Atalanta. «Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità»: parole di accusa che hanno subito scatenato clamore sui social e sui siti di attualità sportiva. A colpire, oltre alla durezza del messaggio, è il luogo in cui è stato affisso, uno dei simboli di Roma, e il collegamento immediato con ambienti ultrà. Ma questa volta, a quanto sembra, il calcio non c’entra affatto.

Lo striscione contro Zalewski

Dalla Roma all’Atalanta, ma il caso scoppia fuori dal campo

Nicola Zalewski ha lasciato la Roma nell’estate 2025 dopo aver rifiutato il rinnovo con i giallorossi. Cresciuto nel settore giovanile capitolino per dieci anni, è arrivato tra i professionisti con José Mourinho ed è stato poi acquistato dall’Inter, che lo ha successivamente ceduto all’Atalanta per circa 17 milioni di euro. Un addio segnato da tensioni con parte della tifoseria romanista, ma mai si era arrivati a questo livello di aggressività pubblica. Nonostante lo striscione richiami un presunto “tradimento”, non si tratterebbe però di una questione sportiva, bensì privata.

Il gossip dietro lo striscione: spunta Emily Pallini

Al centro della vicenda ci sarebbe la presunta relazione tra Zalewski e Emily Pallini, influencer e tiktoker molto seguita, in passato legata sentimentalmente al rapper e produttore Ludwig. Il dettaglio che ha acceso le polemiche è proprio questo: Ludwig è stato per anni uno dei migliori amici di Zalewski e grande tifoso della Roma. Da qui il riferimento allo “spione” e al “tradimento” che qualcuno avrebbe deciso di urlare pubblicamente in pieno centro a Roma.

L’ex fidanzata di Zalewski e i rapporti intrecciati

Fino a qualche mese fa Zalewski era sentimentalmente legato alla ballerina Nicol Luzardi, anche lei molto seguita online e in passato compagna del calciatore biancoceleste Luca Pellegrini. La coppia Zalewski–Luzardi aveva vissuto anche un periodo di convivenza a Milano quando il calciatore era passato all’Inter. Proprio mentre la relazione sembrava stabile, sono iniziate a circolare indiscrezioni sempre più insistenti su un avvicinamento tra Zalewski ed Emily Pallini. Secondo alcuni, i due si sarebbero conosciuti grazie proprio a Ludwig, colui che oggi sarebbe il presunto “amico tradito”.

Nessuna rivendicazione, striscione anonimo

Al momento nessun gruppo ha rivendicato l’azione. La Procura non ha aperto alcuna indagine, ma resta la curiosità su chi abbia affisso lo striscione e con quali intenzioni. Nonostante il tono e lo stile ricordino quelli del tifo organizzato, fonti vicine all’ambiente ultrà romanista hanno preso le distanze, negando qualsiasi coinvolgimento. Il caso, quindi, si sposta lontano dagli stadi per entrare a pieno titolo nel terreno del gossip sentimentale misto a rancori personali.

Silenzio dai protagonisti

Nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Zalewski mantiene il silenzio, concentrato sulla stagione con l’Atalanta. Emily Pallini continua a postare contenuti sui social senza riferimenti alla vicenda. Anche Ludwig non ha commentato apertamente, alimentando ancora di più ipotesi e ricostruzioni alimentate dal web.