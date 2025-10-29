Notizie Audaci

Samira Lui pronta al sì: Gerry Scotti sarà testimone al matrimonio con Luigi Punzo

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 29 Ott, 2025 - ore: 22:49 #Gerry Scotti, #La ruota della fortuna, #Luigi Punzo, #matrimonio, #Samira Lui
Samira LuiSamira Lui

Il magic moment della valletta de La Ruota della Fortuna

Dopo sette anni d’amore, Samira Lui si prepara a dire il fatidico sì a Luigi Punzo, il compagno che le ha rubato il cuore nel 2018. Il matrimonio della showgirl e valletta de La Ruota della Fortuna su Canale 5 si preannuncia uno degli eventi più attesi dell’anno televisivo e mediatico. La notizia in anteprima è stata riportata dal magazine Diva e Donna, che ha dedicato la copertina al duo, con immagini evocative che anticipano l’atmosfera di nozze. Sebbene la data ufficiale del grande giorno rimanga top secret, un dettaglio è già confermato: Gerry Scotti, compagno d’avventura televisiva di Samira, sarà il testimone della sposa.

Chi è il fidanzato di Samira Lui: Luigi Punzo

La storia tra Samira Lui e Luigi Punzo ha radici estive a Formentera: Samira era in vacanza quando incontrò Luigi, allora modello e ora imprenditore e luxury concierge. «È stato un colpo di fulmine», ha raccontato Samira, «ero in vacanza per una settimana e sono rimasta lì tutta l’estate». La coppia ha costruito un rapporto solido e discreto, senza farsi travolgere dai pettegolezzi, tra viaggi e progetti condivisi. Luigi Punzo, classe 1998 come Samira, si occupa oggi di organizzare esperienze di lusso in località esclusive come Ibiza, Capri, Mykonos e Saint Tropez, garantendo ai clienti servizi personalizzati e riservatezza assoluta.

Gerry Scotti: dal palco de La Ruota al ruolo di testimone

Samira Lui e Gerry Scotti condividono ormai un legame professionale e di amicizia che va oltre lo studio televisivo. Dopo più di un anno di lavoro insieme a La Ruota della Fortuna, Samira ha espresso il desiderio di avere il conduttore come testimone: «Mi piacerebbe che fosse uno dei testimoni… o magari che ci sposasse lui stesso! Sarebbe divertentissimo», ha confidato sorridendo. L’intesa tra i due è evidente: lui la considera «perbene e capace», lei lo descrive come una vera scuola di vita.

La proposta e l’attesa del grande giorno

Recentemente, Samira aveva ammesso di non aver ancora ricevuto la proposta di matrimonio: «Io sono una di quelle che aspetta la proposta. Anche se invio messaggi subliminali», aveva dichiarato al Corriere della Sera. Evidentemente, la proposta è arrivata e ora la coppia può iniziare a organizzare nei dettagli il matrimonio, compatibilmente con gli impegni televisivi di Samira e il successo crescente del programma.

La vita insieme e la complicità

Nonostante il successo televisivo di Samira e la vita frenetica di Luigi come luxury concierge, la coppia mantiene una relazione equilibrata e affettuosa. Samira ha dichiarato a Verissimo: «Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata». Nessuna crisi del settimo anno, solo una convivenza felice e progetti futuri condivisi.

Verso il matrimonio: un evento vip

L’attesa per le nozze è alta: amici, colleghi e fan seguono ogni aggiornamento sulla coppia. Oltre a Gerry Scotti, il matrimonio potrebbe vedere altri volti noti del piccolo schermo, mentre la scelta di Samira di affidarsi a Gerry come testimone conferma il legame profondo nato dietro le quinte della televisione. Il grande giorno sarà il coronamento di una storia iniziata nel 2018 tra mare, selfie e destini che si intrecciano.

Una nuova fase della vita per Samira Lui

Il matrimonio con Luigi Punzo segna l’inizio di una nuova fase per Samira, tra amore consolidato e carriera televisiva in ascesa. Con Gerry Scotti al suo fianco come testimone e la complicità di Luigi, il giorno del sì promette di essere un momento magico, celebrando non solo l’amore ma anche la complicità e la passione condivisa. L’ex gieffina è stata protagonista anche della puntata del 29 ottobre di This is me.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

