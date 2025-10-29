Samira Lui pronta al sì: Gerry Scotti sarà testimone al matrimonio con Luigi Punzo

Samira Lui

Il magic moment della valletta de La Ruota della Fortuna

Dopo sette anni d’amore, Samira Lui si prepara a dire il fatidico sì a Luigi Punzo, il compagno che le ha rubato il cuore nel 2018. Il matrimonio della showgirl e valletta de La Ruota della Fortuna su Canale 5 si preannuncia uno degli eventi più attesi dell’anno televisivo e mediatico. La notizia in anteprima è stata riportata dal magazine Diva e Donna, che ha dedicato la copertina al duo, con immagini evocative che anticipano l’atmosfera di nozze. Sebbene la data ufficiale del grande giorno rimanga top secret, un dettaglio è già confermato: Gerry Scotti, compagno d’avventura televisiva di Samira, sarà il testimone della sposa.

Chi è il fidanzato di Samira Lui: Luigi Punzo

La storia tra Samira Lui e Luigi Punzo ha radici estive a Formentera: Samira era in vacanza quando incontrò Luigi, allora modello e ora imprenditore e luxury concierge. «È stato un colpo di fulmine», ha raccontato Samira, «ero in vacanza per una settimana e sono rimasta lì tutta l’estate». La coppia ha costruito un rapporto solido e discreto, senza farsi travolgere dai pettegolezzi, tra viaggi e progetti condivisi. Luigi Punzo, classe 1998 come Samira, si occupa oggi di organizzare esperienze di lusso in località esclusive come Ibiza, Capri, Mykonos e Saint Tropez, garantendo ai clienti servizi personalizzati e riservatezza assoluta.

Gerry Scotti: dal palco de La Ruota al ruolo di testimone

Samira Lui e Gerry Scotti condividono ormai un legame professionale e di amicizia che va oltre lo studio televisivo. Dopo più di un anno di lavoro insieme a La Ruota della Fortuna, Samira ha espresso il desiderio di avere il conduttore come testimone: «Mi piacerebbe che fosse uno dei testimoni… o magari che ci sposasse lui stesso! Sarebbe divertentissimo», ha confidato sorridendo. L’intesa tra i due è evidente: lui la considera «perbene e capace», lei lo descrive come una vera scuola di vita.

La proposta e l’attesa del grande giorno

Recentemente, Samira aveva ammesso di non aver ancora ricevuto la proposta di matrimonio: «Io sono una di quelle che aspetta la proposta. Anche se invio messaggi subliminali», aveva dichiarato al Corriere della Sera. Evidentemente, la proposta è arrivata e ora la coppia può iniziare a organizzare nei dettagli il matrimonio, compatibilmente con gli impegni televisivi di Samira e il successo crescente del programma.

La vita insieme e la complicità

Nonostante il successo televisivo di Samira e la vita frenetica di Luigi come luxury concierge, la coppia mantiene una relazione equilibrata e affettuosa. Samira ha dichiarato a Verissimo: «Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata». Nessuna crisi del settimo anno, solo una convivenza felice e progetti futuri condivisi.

Verso il matrimonio: un evento vip

L’attesa per le nozze è alta: amici, colleghi e fan seguono ogni aggiornamento sulla coppia. Oltre a Gerry Scotti, il matrimonio potrebbe vedere altri volti noti del piccolo schermo, mentre la scelta di Samira di affidarsi a Gerry come testimone conferma il legame profondo nato dietro le quinte della televisione. Il grande giorno sarà il coronamento di una storia iniziata nel 2018 tra mare, selfie e destini che si intrecciano.

Una nuova fase della vita per Samira Lui

Il matrimonio con Luigi Punzo segna l’inizio di una nuova fase per Samira, tra amore consolidato e carriera televisiva in ascesa. Con Gerry Scotti al suo fianco come testimone e la complicità di Luigi, il giorno del sì promette di essere un momento magico, celebrando non solo l’amore ma anche la complicità e la passione condivisa. L’ex gieffina è stata protagonista anche della puntata del 29 ottobre di This is me.