Balotelli alla Salernitana? Interviene amico di Super Mario

Balotelli non ha mai smesso di sognare la maglia azzurra e starebbe pensando ad un ritorno in Italia. Nelle ultime ore si è fatto insistente il rumors che vedrebbe la Salernitana sulle tracce dell’ex attaccante di Inter e Manchester City.

Balotelli continua a sognare la maglia azzurra, spunta la Salernitana: sondaggio di Sabatini

Secondo il sito Tuttosalernitana la società granata ha confermato l’interesse per l’attaccante che attualmente milita in Turchia nell’Adana Demirspor. Al momento la trattativa sarebbe in una fase embrionale con Walter Sabatini che avrebbe avviato i primi sondaggi con l’entourage di Super Mario per comprendere gradimento e margini di trattativa.

Pare che l’attaccante potrebbe accettare un contratto fino a giugno con opzione a cifre non impossibili per il club del presidente Iervolino che in ogni caso ha la necessità di snellire la rosa (Botheim e Stewart in uscita).

Damiano Er Faina: ‘Al momento non risultano offerte della Salernitana per Super Mario’

“Al momento non risultano offerte per Mario Balotelli dalla Salernitana” – ha riferito su Instagran Stories Damiano Er Faina. L’influencer conduce con l’attaccante sul canale Twitch il programma Vox to Box. Tra Damiano Er Faina, vulcanico protagonista dei social ed ex protagonista di Temptation Island, e Mario Balotelli si è creato un bel feeling e non solo per la collaborazione nella trasmissione di approfondimento su serie A e Champions League.