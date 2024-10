Brasile, il calciatore Ricardinho ucciso a 22 anni in una sparatoria a Marituba, morti anche 2 amici

Tragedia in Brasile. Il giovane attaccante del Remo, club di terza divisione, Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, detto Ricardinho, è morto dopo esser rimasto coinvolto in una sparatoria a Marituba, nello Stato del Parà. Il giocatore, che aveva 22 anni, stava recuperando da un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio.

Nella sparatoria sono rimasti uccise anche altre due persone, identificate come Daivison Lucas da Silva e

Flavio de Jesus de Souza, amici del giocatore. Stando a quanto riporta la stampa brasiliana alcuni testimoni avrebbero visto i ragazzi seduti vicini dopo una partitella di calcio. A quel punto un auto nera si sarebbe avvicinata al gruppo e dall’interno sarebbero partiti i colpi di pistola.

Le vittime sono morte sul colpo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Ricardinho Alcantara e il suo amico Flavio erano seduti sul marciapiede dopo aver giocato una partita di calcio quando all’improvviso è arrivata un’auto nera non identificata e, senza dire una parola, uno degli occupanti ha aperto il fuoco.

Ricardinho si era messo in luce due anni fa nelle categorie inferiori del Remo , esordendo nel 2023 con la prima squadra e venendo successivamente ceduto in prestito al Santa Rosa-PA di Serie B1 per passare al Rio Branco-SP della Serie A-4 Paulista. Lo scorso marzo lo strappo al legamento crociato anteriore del ginocchio. “Con grande dolore, il Clube do Remo si rammarica profondamente della tragica perdita del 22enne Ricardinho. La sua partenza lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno ammirato il suo talento in campo”.