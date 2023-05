Bundesliga al Bayern Monaco, licenziamenti e veleni dopo il regalo Dortmund: ‘Festa negata’

Un gol di Musiala all’89 a Colonia manda inaspettatamente il Bayern Monaco in paradiso per il suicidio sportivo del Borussia Dortmund che pareggia in casa con il Mainz (2-2).

Il Bayern Monaco vince per differenza reti e licenzia Kahn e Salihamidzic, l’ex portiere: ‘Mi è stata proibita la festa’

Le due squadre hanno chiuso a pari punti ma la differenza reti ha premiato i bavaresi (+54 rispetto ai +39 degli avversari). Nonostante il trionfo in Bundesliga poche ore dopo è maturato un clamoroso ribaltone con due esoneri. il Bayern Monaco ha annunciato sui propri sociali il licenziamento del Ceo Oliver Kahn e del ds Hasan Salihamidzic. “Non fanno più parte del Consiglio del club”.

L’ex portiere della Nazionale sarà rimpiazzato dal suo vice Jan-Christian Dreesen, mentre il successore di Salihamidzic deve ancora essere scelto”. Su Twitter, Kahn (che era a Colonia per la partita) ha replicato congratulandosi per la conquista del titolo che “avrei voluto celebrare insieme a voi, ma purtroppo non ho potuto farlo perché il club me lo ha proibito”.

Il suicidio sportivo del Borussia Dortmund

Harakiri Dortmund. Serviva un miracolo o quasi per conquistare l’undicesimo titolo di fila, il 33esimo della storia, ma contro ogni pronostico è arrivato. Dopo il clamoroso ko di una settimana fa contro il Lipsia all’Allianz Arena, al Bayern non restava che vincere col Colonia e sperare che un Mainz senza più nulla da chiedere a questa stagione fermasse il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park: uno scenario quasi impossibile. Quasi, appunto. Perché ai gialloneri tremano le gambe, ai bavaresi no e il cielo della Bundesliga si tinge per l’ennesima volta di rosso.