Salernitana, ecco il calendario della Serie C 2025/26: debutto col Siracusa, autunno di fuoco

Giuseppe Raffaele

Il campionato della Salernitana ripartirà con il Siracusa a porte chiuse

Dopo la retrocessione dalla Serie B, la Salernitana è pronta a ripartire dalla Serie C 2025/2026, e lo farà davanti al proprio pubblico: l’esordio stagionale è fissato per domenica 24 agosto 2025 allo Stadio Arechi, dove i granata ospiteranno il neo promosso Siracusa.

Dalla trasferta di Catania a quella di Benevento: autunno bollente

Si giocherà a porte chiuse in virtù del provvedimento del giudice sportivo per gli incidenti che hanno determinato la sospensione di Salernitana-Sampdoria, match di ritorno dei play out. Due i turni di stop (il primo sarà osservato in Coppa Italia con il Sorrento). Le trasferte di Monopoli e Catania, 12 e 19 ottobre, daranno il via ad un ciclo di partite che potrebbero rappresentare un primo crocevia della stagione fino al match del 30 novembre con il Benevento.

Obiettivo: risalita immediata

Dopo una stagione da dimenticare, la nuova Salernitana targata serie C punta a rientrare immediatamente tra i cadetti. Il calendario offre un mix equilibrato tra avversari ostici e squadre neopromosse. Occhi puntati sull’Atalanta U23, sul Cosenza (retrocesso dalla B ma in difficoltà economica così come il Foggia) e sui derby del Sud che saranno veri e propri banchi di prova.

Non è stato ancora comunicato il calendario di anticipi e posticipi con i granata che potrebbero scendere in campo all’esordio in anticipo venerdì o sabato o in posticipo al lunedì.

Un debutto che segna il ritorno in campo dopo la tempesta sportiva degli ultimi mesi, con la piazza di Salerno determinata a sostenere una rinascita che passi anche da un calendario ricco di sfide affascinanti e dal sapore “di categoria superiore”.

Il campionato inizierà domenica 24 agosto e terminerà domenica 26 aprile. Sono previsti tre turni infrasettimanali (tutti di mercoledì: 24 settembre, 11 febbraio e 4 marzo), mentre l’unica sosta è prevista per domenica 28 dicembre. Successivamente verranno comunicate le date dei play off che inizieranno a maggio per poi chiudersi a giugno 2026. Le partite del campionato di serie C saranno trasmesse in esclusiva da Sky e Now tv.

Calendario completo della Salernitana – Girone d’Andata

24 Ago 2025 – Salernitana vs Siracusa

– 31 Ago 2025 – Cosenza vs Salernitana

– 7 Set 2025 – Salernitana vs Atalanta U23

– 14 Set 2025 – Salernitana vs Sorrento

– 21 Set 2025 – Giugliano vs Salernitana

– 24 Set 2025 – Salernitana vs Audace Cerignola

– 28 Set 2025 – Casarano vs Salernitana

– 5 Ott 2025 – Salernitana vs Cavese

– 12 Ott 2025 – Monopoli vs Salernitana

– 19 Ott 2025 – Catania vs Salernitana

– 26 Ott 2025 – Salernitana vs Casertana

– 2 Nov 2025 – Latina vs Salernitana

– 9 Nov 2025 – Salernitana vs Crotone

– 16 Nov 2025 – Team Altamura vs Salernitana

– 23 Nov 2025 – Salernitana vs Potenza

– 30 Nov 2025 – Benevento vs Salernitana

– 7 Dic 2025 – Salernitana vs Trapani

– 14 Dic 2025 – AZ Picerno vs Salernitana

– 21 Dic 2025 – Salernitana vs Foggia

Girone di Ritorno (da gennaio ad aprile 2026)

4 Gen 2026 – Siracusa vs Salernitana

– Siracusa vs Salernitana 11 Gen 2026 – Salernitana vs Cosenza

– Salernitana vs Cosenza 18 Gen 2026 – Atalanta U23 vs Salernitana

– Atalanta U23 vs Salernitana 25 Gen 2026 – Sorrento vs Salernitana

– Sorrento vs Salernitana 1 Feb 2026 – Salernitana vs Giugliano

– Salernitana vs Giugliano 8 Feb 2026 – Audace Cerignola vs Salernitana

– Audace Cerignola vs Salernitana 11 Feb 2026 – Salernitana vs Casarano

– Salernitana vs Casarano 15 Feb 2026 – Cavese vs Salernitana

– Cavese vs Salernitana 22 Feb 2026 – Salernitana vs Monopoli

– Salernitana vs Monopoli 1 Mar 2026 – Salernitana vs Catania

– Salernitana vs Catania 4 Mar 2026 – Casertana vs Salernitana

– Casertana vs Salernitana 8 Mar 2026 – Salernitana vs Latina

– Salernitana vs Latina 15 Mar 2026 – Crotone vs Salernitana

– Crotone vs Salernitana 22 Mar 2026 – Salernitana vs Team Altamura

– Salernitana vs Team Altamura 29 Mar 2026 – Potenza vs Salernitana

– Potenza vs Salernitana 4 Apr 2026 – Salernitana vs Benevento

– Salernitana vs Benevento 12 Apr 2026 – Trapani vs Salernitana

– Trapani vs Salernitana 19 Apr 2026 – Salernitana vs AZ Picerno

– Salernitana vs AZ Picerno 26 Apr 2026 – Foggia vs Salernitana

Match Clou della Stagione

Derby con il Benevento : 30 novembre all’andata (fuori casa), 4 aprile al ritorno all’Arechi

: 30 novembre all’andata (fuori casa), 4 aprile al ritorno all’Arechi Scontro con il Catania : 19 ottobre in Sicilia, ritorno il 1° marzo 2026

: 19 ottobre in Sicilia, ritorno il 1° marzo 2026 Match d’alta quota con il Crotone : 9 novembre a Salerno, 15 marzo al ritorno

: 9 novembre a Salerno, 15 marzo al ritorno Derby con la Cavese il 5 ottobre e il 15 febbraio

il 5 ottobre e il 15 febbraio Chiude in trasferta a Foggia: 26 aprile 2026

Calendario Salernitana 2025 2026