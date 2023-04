Champions, Spalletti inconsolabile dopo Napoli-Milan: rigore netto su Lozano

La partita di ritorno in Champions contro il Milan ha lasciato qualche strascico polemico. Perfino la direzione di Szymon Marciniak, arbitro senza macchia, sembra non aver convinto del tutto i partenopei. In particolare Spalletti lamenta la mancata assegnazione di un rigore per fallo di Leao su Lozano. Un rigore in effetti il direttore di gara lo assegna nel secondo tempo, a 10 minuti dalla fine, ma Kvara lo sbaglia. Questo lo stato d’animo di Spalletti in conferenza stampa: “Niente mi consolerà. Può succedere qualsiasi cosa, ma ora sono inconsolabile”.

Quello non dato a Lozano, il tecnico dei partenopei l’ha definito senza mezzi termini “rigore nettissimo” che “non si può non vedere”. Queste le sue parole: “Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così. Però poi si dà il fianco a chi dice che mi attacco. Non mi attacco a niente, rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto“.

Napoli eliminato dalla Champions: occhio al campionato

Il Napoli dunque è fuori dalla Champions, ma una sola partita, mettiamoci anche quella d’andata, non può cambiare di colpo il giudizio su una stagione che rimane comunque straordinaria. Adesso bisogna concludere il campionato nel modo in cui se l’aspettano i tifosi del Napoli da 33 anni a questa parte. Per la Champions se ne riparlerà la prossima stagione.

Marco Troisi