Milan-Salernitana 1-1, pagelle e highlights: Ochoa monumentale, Dia firma un gol storico

Dia firma il gol del primo storico punto della Salernitana a San Siro che ferma il Milan sull’1 a 1 e fa un passo importante verso la salvezza conservando i 7 punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo. Paulo Sousa ritrova Mazzocchi dal primo minuto e rilancia Bohinen a metà campo e Dia in attacco al posto di Piatek alla Scala del calcio. I granata partono con il piglio giusto, presidiano bene il campo e ripartono di slancio con Mazzocchi e Bradaric. Le rifiniture non sempre sono precise e Maignan vede raramente il pallone dalle sue parti.

I granata sprecano con Kastanos e Dia, beffati da Giraud nel recupero

Il primo squillo è di Leao con il suo diagonale da buona posizione che termina a lato. Subito dopo ci prova Giraud con un’acrobatica rovesciata che termina alta sopra la traversa. L’occasione più nitida per sbloccare il risultato capita sui piedi di Kastanos dopo un bel lavoro di Bradaric e Bohinen. Il cipriota esita un istante e conclude a lato con la porta spalancata.

Risponde ancora Leao con una conclusione a giro deviata di testa sul fondo da Gyomber ma è ancora la Salernitana a sfiorare il vantaggio con Thiaw che si fa prendere il tempo da Dia ma il senegalese trova sulla sua strada Maignan con un intervento alla Franco Baresi. All’ultimo giro di lancette rossoneri in vantaggio con Giraud che riesce ad eludere la marcatura di Bohinen e Gyomber e va a bersaglio di testa.

Dia sorprende la difesa rossonera, il Var revoca il rigore concesso ai rossoneri

Ad inizio ripresa Bennacer pericoloso con un tiro cross deviato sul fondo da Leao. Paulo Sousa getta nella mischia Piatek per Kastanos e, dopo un tiro dalla distanza di Candreva, la Salernitana trova il pari con Dia che sorprende la difesa del Milan su assist illuminante di Bradaric. Il Milan prova a reagire con Bennacer che conclude alto sopra la traversa. Al 25′ La Penna concede un rigore dubbio per un contatto tra Bennacer e Bradaric. Il Var lo revoca. Nell’ultima parte di gara Ochoa si prende la scena con una gran parata su Origi.

Ochoa show, salvataggio super sulla linea con Gyomber

Risponde la Salernitana con la conclusione di Piatek deviata in angolo da Maignan ed un tiro dal limite di Dia che viene respinto dalla difesa rossonera. Al 41′ l’estremo difensore granata fa un un nuovo miracolo sulla linea con la complicità di Gyomber ed un pizzico di fortuna. La palla rimbalza sul braccio di Tomori, balla sulla linea ma non entra. Nel finale il messicano salva sul diagonale di Ibrahimovich. Sul ribaltone Piatek sbaglia la misura del servizio a Bradaric. La Salernitana resiste fino al 98′ e strappa un punto d’oro in chiave salvezza. Sabato 18 marzo i campani affronteranno il Bologna all’Arechi con calcio d’inizio alle 18.

Le pagelle: Daniliuc e Pirola non sbagliano un colpo, Bohinen torna direttore d’orchestra

Ochoa 8: due interventi miracolosi sulla linea di porta, il secondo con la complicità di Gyomber e… Tomori. Non si fa sorprendere dal diagonale radente di Ibra sull’erba resa viscida dalla pioggia.

Daniliuc 7,5: lascia le briciole agli attaccanti del Milan e scusate se è poco.

Pirola 7,5: ancora una prestazione da incorniciare per il difensore scuola Inter che non sbaglia niente. Costretto ad alzare bandiera bianca per infortunio.(22′ st Lovato 6,5: chiamato all’improvviso ad entrare in campo per l’infortunio del compagno, si disimpegna con grande disinvoltura. Un solo rischio ma riesce a rimediare.

Gyomber 7: sontuoso fino al gol di Giraud che non riesce a contenere. Si riprende e disputa un secondo tempo da incorniciare.

Mazzocchi 6,5: parte forte e mette in difficoltà la difesa rossonera con le sue accelerazioni. É in crescita e si fa notare anche per un paio di giocate sopraffine. Tiene botta nei duelli con i forti esterni rossoneri. (38′ st Sambia 6: entra con grande piglio e la voglia di lasciare il segno. Spende un giallo per evitare una ripartenza di Theo Hernandez).

Bradaric 7,5: propizia il gol del pareggio della Salernitana ed i suoi inserimenti fanno sbandare al difesa del Milan.

Bohinen 6,5: il norvegese riprende la bacchetta e torna gran direttore d’orchestra. In ritardo sul gol di Giraud. (38′ st Crnigoj 6: lucido e acceso, dà un prezioso contributo nell’infuocato finale).

Lassana Coulibaly 7: un gigante a metà campo, recupera palloni di platino e fa ripartire la manovra granata.

Candreva 6: limita le sue sortite offensive per dare una preziosa mano ai compagni nella fase difensiva. (22′ st Bonazzoli 5,5: Paulo Sousa confida nella sua qualità per trovare il guizzo vincente ma ancora una volta si accende ad intermittenza).

Kastanos 5: ha un’occasione colossale ma davanti alla porta di Maignan perde l’attimo fuggente e conclude sul fondo. (10′ st Piatek 5,5: entra con la voglia di spaccare il mondo e va vicino al gol ma trova la grande risposta di Maignan. Mezzo voto in meno per aver sprecato in malo modo un invitante contropiede all’ultimo giro di lancette).

Dia 7,5: il suo gol entra nella storia perché regala ai granata il primo punto a San Siro con il Milan. Spreca una grande occasione nel primo tempo ma si fa perdonare, ha ancora una buona chance ma tira frettolosamente.

Milan-Salernitana 1-1, gli highlights

Gli highlights completi di Milan-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://www.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-a.

