Amici, Wax perde le staffe per un giudizio negativo della critica: ‘Vai a comprarti un gelato’ (VIDEO)

Nel corso dello speciale Amici di venerdì 21 aprile agli allievi sono stati mostrati i giudizi di alcuni giornalisti rispetto alle performance del serale. Critiche che sono state apprezzate dalla maggior parte di cantanti e ballerini con Wax che, però, ha avuto un momento di disappunto quando ha letto il commento relativo alle sue interpretazioni.

Wax sbotta per la critica sull’uso dell’auto-tune di una giornalista: ‘Non sei oggettiva’

Dopo aver letto la critica positiva per la dedica a Maria De Filippi di una testata specializzata che gli ha dato 6,5, l’artista non ha nascosto il suo disappunto di fronte al giudizio “Prende poco” per l’uso dell’auto-tune sul brano dedicato alla conduttrice mentre su ‘E Raffaella è mia’ di Tiziano Ferro la giornalista, pur elogiandolo, sottolinea di averlo infarcito “di una fretta alla Gianburrasca”.

“Vai a comprarti un gelato, te lo offro io Cristiana” – sbotta Wax nel replicare all’opinione espressa della giornalista. “Vai a fare la doccia… Come si fa a scrivere certe cose. Non sei oggettiva” – ha aggiunto il cantante visibilmente infastidito.