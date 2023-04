Champions, Spalletti dopo Milan-Napoli: al ritorno ci sarà Osimhen

Ai microfoni di Amazon Prime è intervenuto Luciano Spalletti per commentare il risultato dell’andata di questi quarti di finale di Champions contro i rossoneri di Pioli. La sconfitta per uno a zero contro il Milan non rappresenta un vantaggio tale da escludere la possibilità di ribaltare il risultato nella partita di ritorno, sebbene gli azzurri dovranno fare a meno di giocatori importanti, quali Anguissa e Kim.

Spalletti: ‘Al ritorno Osimhen ci sarà al 100%’

C’è però una buona notizia per i partenopei, per il ritorno che si disputa al Maradona martedì prossimo, il tecnico dei partenopei potrà contare su Osimhen. Così si è espresso in proposito: “C’è il 100% di possibilità al ritorno ci sia. Tenerlo fuori e non rischiarlo anche sabato, probabilmente ci consentirà di completare il lavoro previsto dallo staff medico, poi può accadere di tutto“. Considerando le assenze pesanti in difesa e a centrocampo, il recupero del nigeriano diventa ancora più prezioso. In effetti arrivare agli appuntamenti più importanti della stagione senza la disponibilità effettiva di tutti i titolari, causa infortuni e squalifiche, non può che rappresentare un rammarico non da poco per il club azzurro.

Riguardo all’andamento della gara con i rossoneri, così si è espresso l’allenatore del Napoli. “La partita è apertissima, perché si sapeva sarebbe stato difficile portare a casa un risultato che potesse determinare definitivamente il tutto, sia per noi che per loro. E’ importante quello che è successo in campo, devo fare i complimenti ai miei calciatori, non ci siamo portati dietro ciò che è successo in campionato, ho visto una grande reazione e mi è piaciuto molto.”

Il tecnico del Napoli: ‘La qualificazione è apertissima’

Ed a proposito dell’arbitraggio che ha suscitato qualche polemica, soprattutto per quanto riguarda le ammonizioni: “Bisognava ammonire Krunic, che fa lo stesso fallo di Zielinski. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta. Anguissa potevo sostituirlo prima, ma è andata così. I gesti antisportivi poi per me vanno puniti. Leao? Ciao“.

Marco Troisi