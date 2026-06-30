Chi è Orlando Gill, l’eroe del Paraguay che vendeva tutto per salvare il figlio: ora ha eliminato la Germania dal Mondiale 2026

Orlando Gill

A 25 anni è diventato l’uomo simbolo del Paraguay: due rigori parati contro la Germania e una storia di sacrifici che ha commosso milioni di tifosi

Da sconosciuto a eroe di un’intera nazione nel giro di pochi mesi. Orlando Gill, 25 anni, è l’uomo che ha regalato al Paraguay una delle pagine più belle della sua storia calcistica, eliminando la Germania ai calci di rigore negli ottavi di finale del Mondiale 2026. Ma dietro le parate decisive che hanno fatto esplodere di gioia Boston c’è una storia di sacrifici, lacrime e rinunce che rende il suo successo ancora più straordinario.

Le due parate che hanno fatto la storia del Paraguay

La sfida contro la Germania si è conclusa sull’1-1 dopo tempi regolamentari e supplementari. A decidere tutto sono stati i rigori.

È lì che Orlando Gill ha scritto il suo capolavoro. Prima ha neutralizzato il tiro di Kai Havertz, poi, nel momento di massima tensione, si è ripetuto fermando anche Nick Woltemade.

Dopo alcuni errori da entrambe le parti, è stato José Canale a trasformare il rigore decisivo che ha regalato al Paraguay una storica qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Francia e Svezia.

Per i tifosi paraguaiani, però, il vero simbolo della serata è stato proprio Gill, diventato ormai il volto della favola dell’Albirroja.

Per il figlio aveva venduto tutto

Oggi il mondo lo applaude, ma pochi conoscono ciò che Orlando Gill ha vissuto lontano dai riflettori.

Quando nacque il figlio Lautaro, la famiglia attraversava un momento economico durissimo. Il piccolo ebbe anche gravi problemi di salute e ogni cura rappresentava una spesa impossibile da sostenere.

A raccontarlo è stata la moglie con un lungo messaggio pubblicato sui social dopo il debutto del portiere con la nazionale.

“Quando Lauti è nato non avevamo niente. Orlando ha venduto tutto per pagare le spese. Ha venduto la maglia della Nazionale Under 20, le scarpe, i vestiti. Letteralmente tutto”, ha scritto.

Una confessione che ha commosso il Paraguay.

“Pregavamo Dio tra le lacrime per poter vivere ciò che stiamo vivendo oggi. Nostro figlio e io siamo orgogliosi di te”, concludeva il messaggio.

Dal centrocampo alla porta: la svolta che gli ha cambiato la vita

Curiosamente Orlando Gill non è sempre stato un portiere.

Nei suoi primi anni nel club 13 de Junio giocava infatti da centrocampista centrale ed era considerato uno dei talenti più interessanti della squadra.

Solo successivamente arrivò la scelta di spostarsi tra i pali, una decisione che avrebbe cambiato completamente la sua carriera.

Dopo gli inizi nel San Lorenzo del Paraguay si è trasferito in Argentina, dove ha iniziato dalla squadra riserve del San Lorenzo de Almagro. Nel giro di pochi mesi si è conquistato il posto da titolare grazie alle sue prestazioni, diventando uno dei migliori portieri del campionato argentino.

L’uomo nuovo del Mondiale

Il ct Gustavo Alfaro gli ha affidato la porta della nazionale senza esitazioni e Gill ha ripagato la fiducia con un Mondiale eccezionale.

Nella fase a gironi ha collezionato 17 parate, risultando tra i migliori estremi difensori della competizione. Contro la Germania è arrivata la consacrazione definitiva.

A soli 25 anni, Orlando Gill è passato dall’essere un nome quasi sconosciuto fuori dal Sudamerica a uno dei portieri più seguiti del panorama internazionale.

E mentre il Paraguay continua a sognare il colpo grosso ai Mondiali, milioni di tifosi si emozionano pensando a quel ragazzo che, per salvare la vita del figlio, arrivò perfino a vendere la sua maglia della Nazionale. Oggi quella stessa Nazionale lo celebra come il suo nuovo eroe.