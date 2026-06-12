Il Paraguay non ha ancora debuttato ai Mondiali, ma una tifosa è già diventata virale

marisol olmedo

L’attesa per il ritorno del Paraguay ai Mondiali dopo 16 anni

Per il Paraguay l’esordio contro gli Stati Uniti ai Mondiali 2026 non sarà una partita come le altre.

La nazionale sudamericana torna infatti a disputare una fase finale dei Mondiali dopo ben sedici anni di assenza e l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. Migliaia di sostenitori hanno raggiunto Stati Uniti, Canada e Messico per seguire l’Albirroja nella competizione più importante del calcio mondiale.

Tra loro c’è anche una tifosa che, ancora prima del calcio d’inizio, è riuscita a conquistare l’attenzione dei social network.

Chi è Marisol Olmedo, la tifosa diventata virale

Il suo nome è Marisol Olmedo e nelle ultime settimane è diventata uno dei volti più condivisi tra i tifosi paraguaiani.

Le immagini in abiti succinti e decisamente audaci che l’hanno resa popolare risalgono all’amichevole disputata contro il Nicaragua allo stadio Defensores del Chaco, l’ultima uscita della nazionale prima della partenza verso il Nord America.

Da quel momento il suo nome ha iniziato a circolare sui social, accompagnato da centinaia di commenti e battute di tifosi provenienti da ogni parte del mondo.

«Ho portato 15 outfit»: il dettaglio che sta facendo discutere

A rendere ancora più curiosa la vicenda è stata una dichiarazione rilasciata dalla stessa Marisol poco prima dell’inizio del torneo.

La tifosa ha infatti raccontato di aver preparato una vera e propria valigia speciale per seguire il Paraguay durante il Mondiale.

«Ho circa 15 abiti per fare il tifo per la squadra», ha spiegato.

Un dettaglio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi e che racconta meglio di qualsiasi altra cosa quanto questa esperienza rappresenti per lei un evento preparato da mesi.

Marisol ha inoltre assicurato che rispetterà le regole previste dalla FIFA, scegliendo look adatti agli standard richiesti negli stadi del torneo.

Marisol Olmeda

Il paragone con Larissa Riquelme

Tra i commenti comparsi online ce n’è uno che ricorre più degli altri.

Molti tifosi hanno infatti accostato Marisol a Larissa Riquelme, diventata celebre durante i Mondiali del 2010 in Sudafrica e ancora oggi considerata una delle tifose più famose nella storia della competizione.

Larissa conquistò una notorietà internazionale seguendo il cammino del Paraguay e trasformandosi in un fenomeno mediatico globale.

Per questo motivo, alla vigilia del debutto dell’Albirroja, il paragone è nato quasi spontaneamente tra gli utenti dei social.

La Fifa stringe le regole sugli spalti

La vicenda ha riacceso anche il dibattito sulle nuove norme introdotte per i Mondiali 2026.

La Fifa ha infatti annunciato controlli più rigorosi sugli accessi agli stadi e ha ribadito che verranno applicate regole precise sull’abbigliamento e sui comportamenti consentiti durante le partite.

Marisol ha dichiarato di esserne pienamente consapevole e di aver già adattato i propri outfit alle indicazioni ricevute.

Ora la parola passa al campo

Nella notte italiana tra il 12 e il 13 giugno (ore 3:00) il Paraguay sfiderà gli Stati Uniti a Los Angeles nella sua prima partita del Mondiale.

Ma mentre i tifosi attendono il fischio d’inizio, sui social una parte dell’attenzione è già stata catturata da Marisol Olmedo.

E se il Paraguay sogna di essere una delle sorprese della competizione, lei è riuscita in un’impresa particolare: diventare uno dei volti più chiacchierati del torneo ancora prima che la nazionale scenda in campo.