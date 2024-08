Chi è Stefano Cocco: il vino non ha segreti per l’uomo delle stelle, Pedullà: ‘Tratta la Salernitana’

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, Stefano Cocco sarebbe in pole position per rilevare la Salernitana da Danilo Iervolino a distanza di pochi giorni dalle dimissioni dal ruolo di presidente con carica assunta da Roberto Busso della Gabetti.

Per Alfredo Pedullà Stefano Cocco è vicino all’acquisizione della Salernitana dopo l’investitura di Busso alla presidenza

Non è chiaro se quest’ultimo stia tessendo le fila della trattativa con il patron granata visto che da pochi giorni ha assunto l’incarico e la svolta nel corso del CdA granata del 16 agosto sarebbe incomprensibile se Iervolino stava lavorando a una cessione imminente.

Stefano Cocco si è laureato in giurisprudenza nel 2009 a Miami ed è assurto alla ribalta quando è diventato protagonista della sketch comedy di Sky Uno So Wine So Food. É stato ribattezzato ‘l’uomo delle stelle’ e viene definito uno dei più importanti critici enogastronomici d’Italia. Passione che l’accomuna a Danilo Iervolino che in un’intervista a Il Mattino raccontò di avere duemila bottiglie in cantina e che il padre gli aveva trasmesso la passione per la degustazione.

Stefano Cocco si è specializzato in marketing all’Università Telematica Online Popolare degli Studi di Milano ed ha anche conseguito la laurea in giurisprudenza. Nel 2015 ha dato vita a So Wine So Food, sito e rivista culinaria tradotta in ben otto lingue che nel 2022, in collaborazione con Sky, è diventata anche una sketch comedy sul modello di Camera Cafè.

Il critico enogastronomico protagonista su Sky della sketch comedy So Wine So Food

L’uomo delle stelle illustra i segreti e le richieste più bizzarre del mondo dell’enogastronomia con ironia e leggerezza. Un viaggio nei segreti della ristorazione. Tra una degustazione e l’altra ora sta valutando se intraprendere l’avventura nel calcio. Magari ha già tirato fuori il vino giusto per brindare con Iervolino all’acquisizione della Salernitana.