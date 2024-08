Salernitana-Cittadella 2-1, pagelle e highlights: Amatucci, Daniliuc, Kallon e Braaf sugli scudi

La Salernitana dà il benvenuto al 2024 il 17 agosto. I granata hanno dovuto aspettare otto lunghi mesi per festeggiare il primo successo dell’anno all’esordio nel torneo di serie B 2024/25. La rimonta in Coppa Italia con lo Spezia (3-3) con qualificazione ai rigori è stata di buon auspicio ma è presto per dire che il tempo è cambiato.

Salernitana-Cittadella 2-1, Daniliuc e Simy ribaltono il risultato

I granata di Martusciello non sono mai domi e come nel match con i liguri trovano i gol del successo contro il Cittadella in pieno recupero con i due eroi meno attesi Daniliuc e Simy. Il Cittadella era passato in vantaggio con Rabbi che ha colpito un legno nella ripresa dopo la traversa di Carissoni nel primo tempo. Non mancano le note stonate ma sono piaciuti lo spirito di squadra e l’idea di gioco trasmessa dall’ex vice di Sarri.

Le pagelle: Velthius chiude in crescendo dopo la falsa partenza, esordio ok per Verde e Tello, male Valencia

Sepe 5,5: non può nulla sul gol di Rabbia. Sbaglia completamente la valutazione del tiro cross di Carissoni che per poco non lo sorprende. Lo salva la traversa.

Daniliuc 7: non è un esterno ma si cala nel ruolo con generosità. Spinge e va spesso in sovrapposizione. Di testa firma il primo gol in granata che cambia il corso della partita. Chissà se anche il corso della sua storia con la Salernitana visto che era dato in partenza.

Bronn 6: con mestiere ed astuzia regge contro avversari che solo in maniera estemporanea gli creano grattacapi.

Velthuis 5,5: Rabbi lo anticipa secco sul gol. Avvio disastroso, ma non molla e cresce nella ripresa in autorità e sicurezza.

Njoh 5,5: in avvio lascia troppo spazio a Vita che lo punisce con l’assist per il gol del vantaggio del Cittadella. Prende coraggio ed ha un paio di guizzi interessanti. Dimostra di avere gamba ed una discreta tecnica, deve migliorare in fase difensiva. (32′ st Bradaric 6: generoso, dà un prezioso contributo nell’assalto finale. Ciabatta una conclusione);

Coulibaly M. 5,5: a fasi alterne si rivede la miglior versione di Mamadou ma è discontinuo e commette un fallo ingenuo che gli costa il giallo. Martusciello lo cambia per la seconda volta di fila a metà tempo. Forse non solo per l’ammonizione. (1′ st Tello 6: entra e mostra subito le sue qualità dando vivacità e idee al reparto nevralgico)

Amatucci 7: conferma quanto di buono fatto vedere con lo Spezia. Salerno può diventare il suo trampolino di lancio verso la massima serie. Magari da raggiungere con la maglia granata.

Maggiore 6: con un paio di guizzi dimostra di essere calciatore di categoria superiore. Può fare la differenza se decide di restare con le giuste motivazioni. (22′ st Braaf 6,5: il suo ingresso accende la fascia mancina della Salernitana. Va due volte ad un passo dal gol).

Kallon 6,5: spina nel fianco della difesa del Cittadella. In alcune circostanze è poco lucido nell’ultimo passaggio. (9′ st Verde 6: sul 2 a 1 mette in cassaforte il pallone dando prova delle sue grandi qualità tecniche. Sarà uno degli elementi cardine della Salernitana di Martusciello)

Simy 6,5: a volte sembra avulso dal gioco ma è anche vero che non sempre riceve una buona assistenza viste le caratteristiche. All’ultimo guizzo, si gira e conclude sporco trovando con un pizzico di fortuna la deviazione del 2 a 1. Un gol che potrebbe rivitalizzarlo.

Valencia 5: si fa notare per una gran rovesciata nel finale ma per il resto combina poco. (32′ st Sfait 5,5: le qualità non gli mancano ma vuole strafare e finisce per incantarsi. Con una guida come Martusciello può crescere e raggiungere anche una maggiore disciplina dal punto di vista tattico).

Salernitana-Cittadella, gli highlights

Gli highlights completi di Salernitana-Cittadella e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Rabbi sblocca il risultato per il Cittadella

La traversa di Carissoni

Il portiere del Cittadella salva su Maggiore

Il palo di Rabbi con deviazione di Bronn

L’intervento di Kastrati su Braaf

Daniliuc va a bersaglio su assist di Amatucci

Simy decide la partita con il Cittadella

La gioia dell’ad Milan e del presidente Busso