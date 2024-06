Choc Salernitana, il magazziniere Gerardo Salvucci muore in spiaggia a Sapri

Salernitana sconvolta per l’improvvisa morte del magazziniere Gerardo Salvucci. Il 55enne è stato trovato morto su una spiaggia della sua Sapri. Terminata la tormentata stagione agonistica l’uomo stava trascorrendo un periodo di vacanza nel Golfo di Policastro in attesa della ripresa dell’attività agonistica del club granata programmata con il raduno di inizio luglio.

Gerardo Salvucci stroncato da un infarto in spiaggia, l’allarme dei bagnanti e i disperati soccorsi

Stando ai primi riscontri Gerardo Salvucci sarebbe stato stroncato da un infarto. A far scattare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno chiesto immediatamente l’intervento degli operatori del 118. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Salvucci era alle dipendenze della Salernitana dal 2011.

Il cordoglio della Salernitana

Il club l’ha ricordato sul sito ufficiale. “L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore per la perdita del magazziniere Gerardo Salvucci, infaticabile lavoratore che con passione e amore per la maglia granata ha lavorato per il club dell’ippocampo dal 2011 ad oggi“.