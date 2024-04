Come sta Evan N’Dicka dopo il malore durante Udinese-Roma

Evan N’Dicka è stato sottoposto ad esami non solo di natura cardiologica, con lo scopo di riuscire a capire la natura del malore. Secondo quanto appreso dall’Ansa il calciatore non ha avuto un infarto. Il giocatore resterà comunque ricoverato l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in osservazione, e verrà sottoposto ad altri accertamenti. Si è parlato anche di un possibile collegamento con la botta ricevuta da Lorenzo Lucca nelle battute iniziali del match.

Evan N’Dicka sottoposto ad accertamenti cardiaci: ‘Non ha avuto un infarto’

Le mani al petto e improvvisamente la caduta sul terreno di gioco: era il 27′ del secondo tempo quando N’Dicka è stato colto da malore durante Udinese-Roma. Si è pensato immediatamente a un attacco cardiaco. Che la situazione fosse molto grave lo si è capito dai gesti disperati dei compagni e dell’arbitro Pairetto, che hanno sollecitato l’immediato ingresso in campo dei soccorritori. Sono seguiti due minuti di terrore in cui l’intero stadio ha seguito in silenzio quanto stava accadendo. Non sono state necessarie manovre di rianimazione né l’utilizzo del defibrillatore.

Dopo essersi sincerato delle condizioni di N’Dicka, il tecnico giallorosso ha comunicato al direttore di gara che la squadra non era nelle condizioni di proseguire la partita e, con la disponibilità dell’Udinese, la partita è stata sospesa con i restanti 23 minuti più recupero ancora da disputare della gara che saranno giocati nelle prossime settimane in base al percorso della Roma in Europa League.

L'origine del trauma per Evan N'dicka potrebbe essere la forte gomitata ricevuta da Lorenzo Lucca: gli accertamenti legati alla verifica dei traumi subiti, hanno portato a escludere che si sia trattato di infarto. La squadra farà ritorno a Roma in serata.



La squadra in ospedale prima di rientrare nella Capitale, De Rossi all’uscita: ‘Bene, bene’

Prima di rientrare nella Capitale la Roma ha raggiunto l’ospedale. Appena uscito dal nosocomio Daniele De Rossi ha escalmato “bene, bene” facendo riferimento alle condizioni del calciatore. Il difensore è rimasto cosciente dopo il dolore al petto che lo ha costretto ad accasciarsi in campo, durante Udinese-Roma poi sospesa, e dopo un primo controllo nella saletta medica del Friuli prima di essere trasferito in ospedale.

Tutta la squadra della Roma si è recata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stato trasferito il difensore giallorosso Evan N’Dicka dopo che ha accusato un malore in campo durante la partita Udinese-Roma poi sospesa. “Forza Evan, siamo tutti con te!”: all’incoraggiamento dell’As Roma sono seguiti, in pochi minuti, messaggi di vicinanza e sostegno al giocatore da parte di tutti altri club.