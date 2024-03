Berrettini accusa un mancamento durante il match con Murray: paura a Miami (VIDEO)

Piccolo spavento per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami. Nel corso del secondo set della sfida con Andy Murray il tennista romano ha avuto un mancamento mentre era al servizio, ha barcollato e si è tenuto in piedi con la racchetta poggiata a terra, come un bastone.

L’arbitro ha interrotto l’incontro e chiamato il medico che gli ha misurato la pressione mentre sugli spalti è sceso il silenzio tra gli spettatori. Il 27enne azzurro dopo aver mangiato una barretta energetica si è ripreso ed ha ricominciato a giocare incassando subito il break.

Dopo la finale al challenger di Phoenix, Matteo Berrettini non vuole assolutamente mollare la sua scalata dopo aver perso posizioni per gli infortuni della scorsa stagione. Attualmente il romano è numero 142 del mondo. Ad assistere alla partita dell’azzurro c’è anche l’ex calciatore e dirigente del Milan Paolo Maldini.

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve



Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.



The temperature is 76 degrees, not super hot for Miami.



Arthur Cazaux fainted earlier this week.



pic.twitter.com/HgS8Goz0e2