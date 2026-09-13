Daniel Maldini, incidente all’alba a Milano dopo il gol all’Atalanta: come sta, patente ritirata dopo il test

Daniel Maldini

Daniel Maldini dimesso dal pronto soccorso: «Sta bene e non ha subito lesioni»

Daniel Maldini sta bene ed è già rientrato a casa dopo gli accertamenti effettuati in ospedale. A chiarire le condizioni del calciatore del Cagliari è stato il suo legale, l’avvocato Danilo Buongiorno, con una nota diffusa dopo l’incidente avvenuto all’alba a Milano.

«Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute», ha fatto sapere il legale.

Buongiorno ha aggiunto che Maldini non ha riportato alcun tipo di lesione, tantomeno grave. Una precisazione arrivata dopo le prime informazioni sull’incidente, che avevano fatto scattare l’allarme per l’attaccante del Cagliari.

Lo scontro alle 5.15 in via Caracciolo

L’incidente si è verificato intorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella zona nord di Milano. Il calciatore del Cagliari era alla guida di una Porsche Carrera 4 e viaggiava insieme a tre amici, una ragazza e due ragazzi.

Nell’altra vettura coinvolta, una Volkswagen Golf, si trovavano invece un uomo e una donna. Dopo l’impatto, la Golf è finita contro una Mercedes parcheggiata lungo via Caracciolo.

La ricostruzione iniziale della Polizia Locale indica che la Porsche, proveniente da via Tolentino, sarebbe entrata in via Caracciolo senza dare la precedenza alla Golf, che procedeva in direzione di via Mac Mahon. La parte anteriore della vettura guidata da Maldini ha quindi urtato la Golf.

Sei persone coinvolte, accertamenti negli ospedali

Nel complesso sono state coinvolte sei persone. Maldini è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti, mentre gli altri feriti sono stati distribuiti tra diverse strutture milanesi.

L’uomo e la donna che erano sulla Golf sono stati trasportati al Policlinico in codice giallo. La ragazza che viaggiava sulla Porsche con Maldini è stata invece portata al San Carlo, mentre gli altri ragazzi sono stati accompagnati al Fatebenefratelli.

Le conseguenze per le persone coinvolte, secondo le informazioni fornite, non sarebbero gravi.

L’incidente poche ore dopo il gol decisivo contro l’Atalanta

Il sinistro è avvenuto a poche ore da una serata particolarmente importante per Daniel Maldini. L’attaccante del Cagliari era stato infatti protagonista della vittoria ottenuta dalla squadra sarda a Bergamo contro l’Atalanta, realizzando il gol decisivo.

Il viaggio verso Milano si è quindi concluso con l’incidente alle prime ore del mattino. Gli accertamenti effettuati negli ospedali coinvolti hanno escluso, per Maldini, conseguenze fisiche gravi.

Daniel Maldini è risultato positivo all’alcol test, patente ritirata

É risultato positivo all’etilometro Daniel Maldini , a cui è stata ritirata la patente dopo l’incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall’ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.