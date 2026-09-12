Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso in bilico: l’indiscrezione di Parpiglia sulla giuria

Milly Carlucci e Barbara d'Urso

Ornella Muti è la tredicesima concorrente di Ballando con le Stelle

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è completo con l’ingresso di Ornella Muti. È stata la stessa attrice ad annunciare sui canali social del programma la sua partecipazione alla 21ª edizione dello show condotto da Milly Carlucci, al via sabato 3 ottobre.

Nel video pubblicato sui profili del programma, la figlia Naike Rivelli incalza la madre per sapere se abbia finalmente deciso: «Mamma, ma io non ho capito, lo fai o non lo fai?».

Dopo qualche sorriso e qualche esitazione arriva la conferma di Ornella Muti: «Sì, ci vado a Ballando con le Stelle».

Con il suo ingresso, l’attrice diventa così la tredicesima concorrente dell’edizione 2026.

Barbara d’Urso in giuria, l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

Mentre il cast dei concorrenti prende forma, resta però aperto un interrogativo sulla giuria. A sollevarlo è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter mette in dubbio la presenza di Barbara d’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli.

Secondo l’indiscrezione del giornalista, il possibile forfait di Carmelita non sarebbe legato al presunto veto della Rai. Il punto, piuttosto, sarebbe l’accordo economico tra le parti, con una distanza che al momento non sarebbe semplice da colmare.

Milly Carlucci avrebbe voluto fortemente d’Urso, dopo la partecipazione da concorrente, come componente della giuria. Se però non dovesse arrivare un’intesa in tempi brevi, la conduttrice sarebbe costretta a rivedere i propri piani.

Tra le possibili alternative viene indicata anche Simona Ventura, già accostata al programma per il ruolo di custode del tesoretto insieme a Francesca Fialdini.

Milly Carlucci svela le prime sei coppie

Intanto Milly Carlucci ha cominciato a svelare anche gli abbinamenti tra concorrenti e maestri.

La prima coppia annunciata è quella formata da Anastasia Kuzmina e Jimmy Ghione. «Hai capito che coppia?», commenta in sottofondo il capo autore Giancarlo De Andreis.

Poi arrivano Leonardo Lini e Anna Safroncik, con la conduttrice che presenta il ballerino come un grande campione reduce da un’esperienza internazionale.

Da Monica Guerritore a Eugenio Finardi: tutti gli abbinamenti

Tra le altre coppie annunciate ci sono Erica Martinelli e Alberto Ravagnani, una combinazione che la stessa Carlucci definisce «una coppia da seguire».

Luca Urso sarà invece in coppia con Monica Guerritore, mentre Elisa Terrasi ballerà con Riccardo Rossi. «Una coppia esplosiva», annuncia la conduttrice.

Infine, Rebecca Gabrielli farà coppia con Eugenio Finardi. Gli abbinamenti già ufficializzati sono dunque:

Anastasia Kuzmina → Jimmy Ghione

→ Leonardo Lini → Anna Safroncik

→ Erika Martinelli → Alberto Ravagnani

→ Luca Urso → Monica Guerritore

→ Elisa Terrasi → Riccardo Rossi

→ Rebecca Gabrielli → Eugenio Finardi

→ Nikita Perotti → Aurora Ramazzotti

→ Giovanni Pernice → Noemi Bocchi

→ Giada Lini → Alessandro Matri

→ Carlo Aloia → Manuela Moreno

→ Valentina Fiorini → Massimo Ghini

→ Gioia Giovanatti → Andy Diaz

Ma il cast potrebbe non essere ancora del tutto definito. «Le sorprese non sono finite, ce ne sono ancora», ha anticipato Milly Carlucci al termine del video.

E mentre i concorrenti sono ormai al completo, resta da capire se anche la giuria avrà la formazione inizialmente immaginata dalla conduttrice o se il nodo dell’accordo con Barbara d’Urso porterà a un cambio di programma.