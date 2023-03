Dia trascina il Senegal e concede il bis con il Mozambico: il video del gol

Dopo aver firmato il quarto gol del Senegal nel match di andata , valido per le qualificazioni di Coppa d’Africa, Boulaye Dia si è ripetuto anche nel match di ritorno in Mozambico.

L’attaccante della Salernitana ha sbloccato il risultato in Mozambico su assist di Sadio Mané

L’attaccante della Salernitana ha sbloccato il risultato al 18′ capitalizzando al meglio un assist di Sadio Mané, fuoriclasse del Bayern Monaco. Dia sta vivendo una stagione magica raggiungendo la doppia cifra nel campionato di serie A, andando a bersaglio ai mondiali in Qatar e diventando sempre più leader della nazionale senegalese.

Per Paulo Sousa non è l’unico segnale positivo che arriva dalle nazionali con il difensore Lovato che è andato a bersaglio nell’amichevole dell’Italia under 21 contro l’Ucraina (3 a 1 per gli azzurri). Esordio in Nazionale A per l’austriaco Daniliuc nella vittoria in rimonta sull’Estonia.

Dia sempre più leader del Senegal, Ochoa da record in Concacaf con il Messico

Guillermo Ochoa invece ha collezionato il 135esimo gettone con la nazionale messicana ed è diventato il calciatore con più presenze in assoluto nella storia di tutte le competizioni Concacaf. Bene anche Gyomber che con la sua Slovacchia è stato protagonista della convincente vittoria sulla Bosnia-Herzegovina nel match valido per le qualificazioni di Euro 2024.