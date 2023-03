Diego Armando Maradona, la bandiera macabra del tifoso inglese fa infuriare i tifosi napoletani

Un gesto provocatorio e di pessimo gusto di un tifoso inglese nei confronti di Diego Armando Maradona ha fatto sobbalzare i sostenitori napoletani. Prima del match Italia-Inghilterra, disputata al San Paolo Maradona, ha esposto sui social un macabro striscione.

Tifosi del Napoli infuriati per la bandiera contro Diego Armando Maradona

L’uomo posa con un bandiera della Nazionale dei Tre Leoni con la scritta Diego’s in a box (in una bara), un chiaro riferimento alla scomparsa del pibe de oro che trascinò l’Albiceleste alla vittoria contro Lineker e compagni nei quarti di finale di Messico 1986 con la mano de dios ed un gol da antologia. Un’uscita che avrebbe potuto esacerbare ulteriormente gli animi alla vigilia di una partita cerchiata in rosso per motivi di ordine pubblico con l‘Inghilterra scortata al San Paolo da 2500 tifosi.

Maradona e Shilton prima di Argentina-Inghilterra

Sospeso il biglietto di Italia-Inghilterra al tifoso che ha esposto la discussa bandiera

La foto della discordia è stata pubblicata giovedì 22 marzo con il tifoso che è stato identificato come membro dell’England Supporters Travel Club. Immediata la risposta della FA che ha provveduto a sospendere il biglietto del sostenitore della Nazionale dei Tre Leoni.

Dopo essere stato identificato, gli è stata inviata un’e-mail dalle autorità italiane per segnalarle che se i il supporter inglese avrebbe tentato di accedere al Maradona – San Paolo sarebbe stato scortato fuori dallo stadio.