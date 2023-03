Vialli, il commovente ricordo oscurato e offuscato: inni tra fischi e polemiche (VIDEO)

Quei fischi all’inno inglese che stonano rispetto all’emozionante ricordo di Gianluca Vialli, oscurato in diretta dalla Rai per la rabbia dei telespettatori (mandata in onda la pubblicità). Maglie commemorative con la scritta ‘Luca azzurro per sempre’ con le immagini dell’ex attaccante di Cremonese, Samp, Juventus e Chelsea che scorrevano sul maxi schermo.

Brividi al Maradona per il ricordo di Gianluca Vialli ma la Rai è in pubblicità, fischiato l’inno inglese

Il destino aveva voluto che Italia-Inghilterra fosse il primo impegno ufficiale della Nazionale dopo la scomparsa del gemello del gol di Roberto Mancini. La seconda Patria calcistica di Vialli che di sicuro non avrebbe gradito il gesto di chi sugli spalti del Maradona ha preso di mira l’esecuzione di God Save the King eseguito da Ellynora.

Uno show made in Napoli che ha avuto il momento clou nell’interpretazione dell’Inno di Mameli da parte di Gigi D’Alessio e Clementino che hanno incassato la standing ovation dello stadio ma hanno diviso i social con alcuni utenti che hanno criticato per l’intro in versione rap.