Djokovic sulla sospensione di Sinner: ‘Diversi giocatori pensano ci siano stati favoritismi’

Djokovic parla della sospensione di Sinner

”Sospensione Sinner? Ho parlato con diversi giocatori negli spogliatoi, non soltanto negli ultimi giorni ma anche nei mesi precedenti. La maggior parte di loro non è soddisfatta di come si è svolto l’intero processo, e non ritengono sia giusto. Molti di loro credono che ci siano stati dei favoritismi”. Così l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic nella conferenza stampa svolta al termine del match di doppio vinto con un doppio 6-1, 6-1 in coppia con Verdasco a Doha.

Djokovic: ‘Sinner sospeso, ma i membri del suo team stanno lavorando’

Il campione serbo ha ribadito la posizione piuttosto dura, in parte già trapelata attraverso il comunicato della PTPA pubblicato qualche giorno fa. simile” – ha poi aggiunto che sottolinea come “Sinner e Swiatek sono innocenti, è stato dimostrato“, ma sottolinea anche alcune mancanze del sistema. ”Sinner avrà una sospensione per tre mesi a causa di alcuni errori e della negligenza di alcuni membri del suo team, che stanno però ancora lavorando nel tour. Anche questo è qualcosa che io personalmente e molti altri giocatori troviamo strano” forse meno conosciuti, che hanno avuto difficoltà per anni per risolvere i loro casi, o che sono stati sospesi a lungo” – ha aggiunto Novak Djokovic.

“Penso che sia giunto davvero il momento di fare qualcosa e affrontare il sistema, perché è chiaro che così la struttura non funziona. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro, se l’intero caso attirerà più attenzione e potrà far luce su altri casi di giocatori di livello inferiore”