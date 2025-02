Carrarese-Salernitana 3-2, pagelle e highlights: Amatucci in affanno, fantasma Raimondo

La punizione di Verde sulla barriera

Tonfo imprevisto e pericoloso per la Salernitana sotto gli occhi di Danilo Iervolino che interrompe la striscia positiva nella settimana in cui è tornato a parlare. Crocevia salvezza allo stadio dei Marmi con Breda che conferma in blocco la formazione che ha pareggiato a Brescia con Simy che torna in panchina dopo 50 giorni di assenza per il tira e molla sul calciomercato. I granata fanno la partita nella prima mezz’ora di gioco ma producono poco. Le uniche chance sulla testa di Lochoshvili. Nella prima circostanza alza troppo la mira mentre nella seconda l’ex Fiorillo para senza problemi. Al 24′ si fa vedere Alberto Cerri con una conclusione deviata in angolo dai difensori della squadra di Calabro.

Iervolino a Carrara

Granata sterili, la Carrarese piazza due ganci micidiali

La Carrarese fa le prove generali del gol con una conclusione al volo di Leonardo Cerri che si spegne a lato. Subito dopo arriva la rete del vantaggio giallazzurro con Zanon che irrompe sulla respinta di Christensen sul tiro di Cicconi. Il gol è una mazzata per i granata che hanno una chance per riequilibrare la partita con Bronn che non inquadra la porta. Nel finale arriva il raddoppio di Finotto con una conclusione da centro area e la difesa granata ferma a guardare nell’occasione.

Ad inizio ripresa Breda manda in campo Zuccon e Verde la Carrarese cala subito il tris con Zuelli che brucia Njoh e fulmina il portiere della Salernitana. Gli ospiti non mollano e ritrovano smalto e convinzione con l’ingresso di Reine-Adelaide che arpiona un pallone a centro area e accorcia le distanze. Zuelli ha subito la palla del poker ma la spreca clamorosamente da buona posizione.

Reine Adelaide e Soriano riaprono la partita ma non basta

Il tecnico granata manda in campo anche Simy e i campani sfiorano il gol con Bronn che alza la mira da buona posizione dopo un salvataggio di Christensen. Nel finale entra Soriano e trova la deviazione che riapre la partita. Nel finale Simy si gira bene in area ma non riesce ad angolare troppo la conclusione che viene bloccata da Fiorillo. L’ultimo sussulto è un calcio piazzato di Verde a tempo scaduto che si infrange sulla barriera. La Salernitana tornerà in campo domenica 23 febbraio per il delicato match con il Frosinone all’Arechi con inizio alle 17:15.

Le pagelle: in difesa si balla come sempre, Reine-Adelaide dà la scossa

Christensen 6: qualche incertezza in uscita, poche responsabilità sui gol. Del resto la Salernitana non può affidarsi solo ai miracoli del portiere danese.

Bronn 5: combina mezza frittata sul gol del tre a zero, spreca una clamorosa chance per accorciare le distanze.

Ferrari 4,5: due passi indietro rispetto alle ultime esibizioni. Balla sul primo gol, resta a guardare sul raddoppio di Finotto.

Lochoshvili 5,5: il meno peggio del reparto gruviera granata. Spreca una buona opportunità di testa sullo 0 a 0.

Stojanovic 5: spinge poco, incassa il solito giallo e lascia Ferrari e Amatucci in balia di Cicconi in occasione del vantaggio della Carrarese. (1′ st Verde 5,5: il suo ingresso scuote l’attacco ma, come in altre occasioni, l’ex spezzino non riesce a lasciare il segno. Ha l’ultima chance del match su calcio piazzato ma non riesce ad aggirare la barriera).

Amatucci 5: molle nel contrasto su Cicconi sul gol del vantaggio. Gioca con il freno a mano tirato per la diffida. Avrebbe bisogno di rifiatare. Sostituzione tardiva. (39′ st Soriano 6: entra e provoca il gol della speranza. Troppo tardi).

Caligara 5,5: tanto fumo e poco arrosto. Sbatte contro gli avversari, non trova mai lo spunto per la conclusione dal limite o i tempi giusti per gli inserimenti. (1′ st Zuccon 5,5: entra e la Carrarese fa tris. Fa fatica all’inizio, poi prende coraggio e finisce in crescendo).

Tongya 5: parte meglio rispetto al match di Brescia ma è un fuoco di paglia. Continua ad essere impiegato in una posizione che non esalta le sue caratteristiche. (12′ st Reine-Adelaide 6,5: impatta bene sulla partita. Trova un gran gol e manda in affanno la difesa della Carrarese con i suoi inserimenti e le giocate d’alta scuola).

Njoh 4,5: si fa bruciare da Zuelli sul terzo gol. Incassa un giallo evitabile e in una sola circostanza riesce a mettere al centro un pallone interessante. Corazza resta a guardare.

Cerri 5,5: lavoro sporco e tanta buona volontà ma praticamente non batte mai a rete. Dalle fasce non arrivano i palloni che potrebbero esaltare le sue qualità.

Raimondo 5: ancora una prestazione negativa per l’attaccante di origini cilentani. Poco propositivo, non riesce a trovare l’intesa con Cerri. (25′ st Simy 6: prima ai margini, poi in campo come salvatore della patria. É l’unico attaccante a inquadrare la porta).

Carrarese-Salernitana 3-2, gli highlights

Gli highlights completi di Carrarese-Salernitana e delle altre partite della serie B saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su LaB Channel (Amazon Prime) e sul sito della Lega di serie B e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/.

Fiorllo salva sul Lochosvilli

Christensen salva su Zanon ma …

… irrompe Zanon e sblocca il risultato

Finotto raddoppia per la Carrarese

Zuelli firma il tre a zero

Rene Adelaide accorcia per la Salernitana

Zuelli spreca la chance del, poker

Il portiere granata salva su Manzari

Bronn conclude alle stelle da buona posizione

La conclusione di Soriano con deviazione che riapre la partita

La conclusione di Simy bloccata da Fiorillo

Il tentativo in mezza rovesciata di Simy

La punizione di Verde sulla barriera