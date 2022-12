Fabian O’Neill stroncato dalla cirrosi, Zidane: ‘Il giocatore più talentuoso che ho visto’

Zinedine Zidane l’aveva definito “il giocatore più talentuoso” che avesse mai visto giocare. Fabian O’Neill è morto all’età di 49 anni dopo una lunga battaglia contro l’alcolismo.

Una subdola tentazione che non è riuscito a dribblare come faceva con gli avversari in campo. Quel dolce veleno ha finito per devastare il suo corpo stroncandolo a 49 anni. Da tempo era malato per una cirrosi cronica e il suo stato di salute era peggiorato nei giorni scorsi quando era stato costretto al ricovero all’ospedale di Montevideo, Uruguay, per un’emorragia. I medici hanno tentato di salvarlo per l’ex calciatore di Cagliari, Juventus e Perugia non c’è stato nulla da fare.

Fabian O’Neill (1973-2022). Un giocatore di culto, di culto vero, di anni gloriosi in cui in Serie A c’era grazia ovunque, a Empoli, a Vicenza, a Cagliari. Tecnica, carisma, visione di gioco, uruguayanità. “Il migliore con cui abbia mai giocato” (Zinedine Zidane). Che dispiacere. pic.twitter.com/YqMpZJ6eES — Giuseppe Pastore (@gippu1) December 25, 2022

O’ Neill ha vestito la maglia di Cagliari, Juventus e Perugia, non è riuscito a dribblare l’alcol

O’Neill aveva esordito con il Nacional all’età di 18 anni nel 1992 per poi trasferirsi al Cagliari tre anni dopo. Una sola stagione in bianconero, nel 2000, che lo cedono al Perugia. Chiude la carriera nel 2003 dopo il ritorno al Nacional. Ha collezionato 19 presenze con l’Uruguay e ha segnato due gol.

Ha fatto parte della squadra che è stata eliminata al primo turno della Coppa del Mondo in Corea del Sud e Giappone nel 2002, anche se non ha partecipato a nessuna delle partite del girone a causa di un infortunio.