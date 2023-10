Favola Bonaventura, ritorno in azzurro a 34 anni con dedica al papà e primo gol: ‘Emozione grande’

Alla Nazionale quasi non ci pensava più Jack Bonaventura nonostante con la Fiorentina stesse vivendo una seconda giovinezza. Spalletti è andato oltre la carta d’identità ed ha deciso di premiare il merito e di richiamare in azzurro l’ex rossonero che ha ripagato alla grande la fiducia del ct nel poker che l’Italia ha rifilato a Malta nel match del San Nicola valido per le qualificazioni a Euro 2024.

Bonaventura torna in Nazionale e apre il poker azzurro contro Malta nelle qualificazioni a Euro 2024

“Primo gol in azzurro a 34 anni? L’emozione è grande, segnare con la Nazionale è una cosa speciale. Abbiamo coinvolto una squadra chiusa ed era importante sbloccare la partita” – così il centrocampista azzurro Giacomo Bonaventura dopo la vittoria per 4-0 su Malta e la prima rete in azzurro tre anni dopo l’ultima presenza.

“Ci ho sempre sperato, anche se più passava il tempo e meno chance avevo. Sono felice, mi sento bene e sto giocando alla grande con il club. Spero di dare una mano” – ha detto a Rai Sport sul ritorno a Coverciano in occasione degli impegni di qualificazione ad Euro 2024. Poi sull’evoluzione del ruolo: “Dieci anni fa il centrocampista si faceva in maniera completamente diversa, ora si corre in avanti e si pressa di più.

Il centrocampista viola sogna l’Europeo: ‘Il ct ci chiede le stesse cose che facciamo alla Fiorentina

E anche a livello tecnico bisogna alzare il livello. Poi è importante lo smarcamento. Sono agevolato, perché il mister ci chiede le stesse cose che facciamo alla Fiorentina” – ha chiosato Bonaventura che aveva dedicato la convocazione a papà Gianfranco, scomparso un anno fa.