Federica Brignone scrive un capolavoro… gigante sulla Hemingway: ‘Questa coppa era il mio sogno’

Federica Brignone esulta con la Coppa di gigante

Brignone fa tris e vince anche la coppa di gigante con il 2° posto a Sun Valley

Sulla difficilissima pista Hemingway di Sun Valley Federica Brignone ha chiuso al secondo posto l’ultimo slalom gigante della stagione conquistando il podio numero 85 della sua carriera. Vittoria alla svizzera Lara Gut-Behrami e terzo posto alla svedese Sara Hector.

Sofia Goggia esce dopo aver chiuso quarta nella prima manche

Fuori invece Sofia Goggia – quarta dopo la prima manche – dopo una serie di errori su una pista che già nella prima manche le aveva creato problemi. Il giovane talento valdostano Giorgia Collomb, 18 anni e campionessa mondiale juniores, ha chiuso invece 14/a.

”Qualcosina ho tenuto nella seconda, ma sono contentissima del risultato. É la prima volta in carriera che passo il traguardo già esultando. La coppa di gigante era un altro dei miei sogni e si è realizzato. Ho sempre fatto troppi errori nel passato, ma negli ultimi anni sono sempre stata lì vicina. Quest’anno mi sono messa a testa bassa e ho cercato di vincere più gare possibili”. Queste le parole dell’azzurra Federica Brignone dopo aver vinto la Coppa di Gigante, dopo quella generale e di discesa.

Ninna Quario bacia la Coppa di gigante

‘Avrei voluto vincere anche oggi’, la festa con mamma Ninna Quario

“Nella prima manche pensavo di avere buttato via tutto, ma il nostro è uno sport davvero difficile, e si gioca sempre sul filo dei centesimi. Avrei voluto vincere anche oggi, ma forse oggi non ho tirato esattamente al massimo come nelle altre gare (nonostante ciò ha realizzato il miglior tempo di manche). Ho provato a vincere, ma a un certo punto ho anche cercato di non fare errori e di non esagerare. Non mi importava più del risultato. Sono davvero felice della coppa, la terza della stagione. Non posso che essere soddisfatta. Questa coppa era il mio sogno” – ha concluso la valdostana che è stata raggiunta da mamma Ninna Quario che ha baciato la coppa di gigante.