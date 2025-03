Federica Brignone, l’ultima spinta dal vento: trionfa in Coppa del Mondo e coppa di discesa

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo

Seconda Coppa del Mondo per l’atleta di La Salle dopo l’impresa nel 2020

L’ultima spinta da Eolo. Federica Brignone ha vinto la Coppa del Mondo assoluta per la seconda volta in carriera. In virtù della cancellazione della discesa maschile e femminile a Sun Valley per il vento forte, tappa conclusiva di Coppa del Mondo, la 34enne azzurra ha matematicamente conquistato la Coppa di Cristallo dopo quella ottenuta nel 2020 e anche la coppa di discesa di specialità.

Cancellata la discesa di Sun Valley doppio trionfo per Federica Brignone

In classifica generale Federica Brignone guida con 1454 punti, con 382 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072, mentre nella graduatoria di specialità comanda sempre Brignone con 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre è terza Sofia Goggia con 350.

Le condizioni meteo avverse avevano caratterizzato le prove a Sun Valley. Sia le donne che gli uomini erano riusciti a scendere per una sola volta con Goggia e Brignone che aveva chiuso al settimo e ottavo posto. Pista con la quale Lara Gut sembra aver trovato un buon feeling visto che ha chiuso al comando l’unica sessione cronometrata. La svizzera insidia Federica Brignone nella classifica di Super G.

L’azzurra ha nel mirino anche la Coppa di Super G

L’azzurra si presenta al cancelletto di partenza con 5 punti di vantaggio ma anche in questo caso c’è l’incognita del tempo. In caso di cancellazione Brignone alzerebbe anche la coppetta di Super G. “Per tutta la stagione ero concentrata su me stessa. Oggi è stata una giornata stranissima, ma ero tranquilla e avrei provato a fare il massimo comunque, anche per prendermi la coppa di discesa, che è veramente speciale” – ha dichiarato l’azzurra dopo l’annullamento della gara a Sun Valley.

“Oggi è stata una ‘gara di tensione’, abbiamo invertito il programma facendo palestra la mattina e poi l’idea di correre alle tre del pomeriggio non era il massimo, era strano. Io comunque ero sicura di fare meglio di ieri in prova e di potermela giocare fino alla fine in pista” – ha aggiunto sottolineando che è già concentrata sul SuperG.

‘Emozionata e orgogliosa ma anche concentrata per il Super G’

“Se me l’avessero detto a inizio stagione, mai avrei creduto di arrivare alle Finals da prima in classifica, anche in discesa. Mi sarebbe piaciuto fare la gara oggi ma ogni tanto capita che non si possa. Sono molto emozionata ma anche concentrata su domani, perché mi giocherò un’altra coppa di specialità”.

Cancellata anche la prova maschile con Odermatt che si aggiudica dunque anche la Coppa del Mondo di discesa. Paris chiude in sesta posizione.