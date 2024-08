Furlani, il predestinato si prende il bronzo nel lungo alla prima Olimpiade: ‘Spero di essere di ispirazione’

Appena 19 anni ed un futuro da predestinato. Mattia Furlani si mette al collo il bronzo nel salto in lungo a Parigi 2024 con lo sguardo sbarazzino. Tradisce per un attimo l’emozione e poi corre dai genitori per festeggiare con loro un traguardo che è solo il primo tassello di un percorso che potrebbe portarlo ancora più lontano nel quadriennio che va verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Mattia Furlani rompe l’incantesimo per l’atletica e conquista il bronzo alla prima Olimpiade nel salto in lungo a 19 anni

Mattia si fa avvolgere dal tricolore recuperato dagli spalti. Una medaglia che in tanti sognano una vita e che lui si è portato a casa al primo tentativo. All’esordio nella rassegna a 5 cerchi. Furlani, nato a Grottaferrata nel 2005, aveva centrato l’argento Europeo a Roma. L’azzurro ha saltato subito 8,34 metri poi ha proseguito la serie con due salti importanti prima di un doppio nullo ed il bis a 8,34 che non è bastata l’argento.

La gara è stata vinta dal greco Miltiadis Tentoglu con 8m,48 e la medaglia d’argento è stata conquistata dal giamaicano Pinnok con 8,36. “É stato incredibile, ci ho creduto fino alla fine. É l’emozione più grande della mia vita. Voglio ringraziare lo staff medico e tutti coloro che hanno supportato il mio percorso” – ha spiegato l’azzurro che ha conquistato la prima medaglia dell’Italia nell’atletica. “Dal punto di vista tecnico è stata la gara più bella. Bisogna dare tempo e fiducia, con il tempo migliorerò anche io. Non solo a me ma anche ad altri ragazzi. Spero di essere stato da ispirazione per crescere” – ha aggiunto Mattia Furlani. “Spero sia il punto di inizio di una serie di medaglie”.

L’azzurro abbraccia i genitori e si commuove: ‘Spero sia il punto di inizio di una serie di medaglie’

L’azzurro aveva iniziato con il salto alto ispirato da papà Marcello Furlani, che è arrivato a saltare 2,25, in carriera. Poi ha compreso che il suo futuro era il lungo con la mamma Khaty Seck, ex velocista, che lo allena e lo segue costantemente. Nella gara dei 1.500 metri , Pietro Arese, si è classificato ottavo con il tempo di 3.30.74 che diventa il nuovo record italiano