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Haaland elimina il Brasile, la reazione della super tifosa Gabriela Moura conquista i social: ‘Abbiamo cinque stelle. E voi?’

DiRenato Valdescala

Pubblicato: 6 Lug, 2026 - ore: 05:35 #Brasile-Norvegia, #Gabriela Moura, #Haaland, #Mondiali 2026
Gabriela MouraGabriela Moura

Gabriela Moura reagisce all’eliminazione del Brasile: il messaggio dopo la doppietta di Haaland

La Norvegia ha scritto una pagina di storia del calcio eliminando il Brasile dagli ottavi di finale dei Mondiali 2026 grazie alla doppietta di Erling Haaland. Tra i milioni di tifosi rimasti delusi c’è anche Gabriela Moura, influencer brasiliana da oltre tre milioni di follower su Instagram, che aveva condiviso con i suoi fan l’attesa per una delle partite più importanti della Seleção.

La sua reazione dopo il fischio finale ha rapidamente fatto il giro dei social.

L’attesa prima della sfida con la Norvegia

Nelle ore precedenti al match, Gabriela Moura aveva pubblicato un video in cui mostrava come si stava preparando a seguire la partita.

Successivamente aveva condiviso una fotografia con una canottiera bianca aderente impreziosita dalla bandiera brasiliana, accompagnandola con un messaggio che lasciava trasparire tutta la tensione del momento.

“Sono nervosa, ma forza Brasile.”

Un post che aveva raccolto migliaia di commenti e messaggi di incoraggiamento da parte dei tifosi verdeoro.

La risposta dopo la sconfitta contro Haaland

La serata, però, ha preso una piega completamente diversa.

Le due reti di Erling Haaland hanno infatti regalato alla Norvegia uno storico successo per 2-1, eliminando il Brasile e spedendo gli scandinavi ai quarti di finale del Mondiale.

Poco dopo la conclusione della partita, Gabriela Moura è tornata sui social con un nuovo video, mostrando comunque il proprio orgoglio per la storia della nazionale brasiliana.

Il messaggio pubblicato insieme alle immagini è diventato rapidamente virale:

“Il Brasile è fuori. Sì, lo siamo. Ma abbiamo cinque stelle. E voi?”

Una frase che ha diviso i tifosi tra chi ha apprezzato l’orgoglio della tifosa brasiliana e chi, invece, ha risposto ricordando l’impresa storica della Norvegia.

Haaland trascina la Norvegia nella storia

Per la Norvegia si tratta di un risultato destinato a entrare negli annali.

La doppietta dell’attaccante del Manchester City ha infatti regalato alla nazionale scandinava la prima qualificazione ai quarti di finale di un Campionato del Mondo.

Al termine dell’incontro Haaland ha commentato con entusiasmo le immagini dei festeggiamenti nel suo Paese.

“Vorrei essere in quelle strade, vorrei festeggiare con tutti. Tutta la Norvegia deve divertirsi. È uno dei giorni più incredibili della nostra storia.”

Chi è Gabriela Moura

Gabriela Moura è una delle influencer brasiliane più popolari sui social, dove condivide contenuti dedicati a moda, fitness e lifestyle.

La sua passione per il calcio e per la Seleção è nota ai suoi follower e, anche in occasione dei Mondiali, ha raccontato ogni momento dell’avventura del Brasile, dalla preparazione alle partite fino alla delusione per l’eliminazione contro la Norvegia.

Il suo ultimo video continua a raccogliere migliaia di visualizzazioni e commenti, confermando come il calcio riesca ancora a unire emozioni, orgoglio nazionale e dibattiti anche ben oltre il terreno di gioco.

Di Renato Valdescala

Esperienza nello sport e nella cronaca locale con quotidiani salernitani dal 1990. Con il tempo si è dedicato alla cronaca estera analizzando i fatti di maggiore rilievo con spirito critico e irriverente. Si occupa anche di approfondimenti di cronaca nazionale.

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