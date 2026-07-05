Leclerc torna a vincere a Silverstone: ‘Con Antonelli sarebbe stata dura’, Ferrari in festa dopo il finale in Safety Car

Leclerc festeggia la vittoria con il team Ferrari

Leclerc ritrova il successo a Silverstone dopo Austin: decisivi anche gli episodi finali

Charles Leclerc torna sul gradino più alto del podio e lo fa in uno dei Gran Premi più prestigiosi del calendario. Sul circuito di Silverstone, il pilota della Ferrari conquista il Gran Premio di Gran Bretagna, precedendo la Mercedes di George Russell e il compagno di squadra Lewis Hamilton, terzo davanti al pubblico di casa.

Per il monegasco è un ritorno al successo particolarmente significativo: non vinceva infatti dal Gran Premio degli Stati Uniti disputato ad Austin il 20 ottobre 2024. Una gara costruita con autorità ma anche segnata dagli episodi che hanno cambiato il finale, a partire dal problema tecnico che ha rallentato Kimi Antonelli fino all’ingresso della Safety Car dopo l’incidente di Max Verstappen.

Leclerc: ‘Con Antonelli sarebbe stata un’impresa restare davanti‘

Dopo la bandiera a scacchi Leclerc non ha nascosto la soddisfazione per una vittoria arrivata al termine di settimane complicate.

“È incredibile. Il finale non è stato quello che avrei sognato, ma vincere dopo gli ultimi weekend è bellissimo. Già ieri mi sembrava di aver ritrovato del feeling e oggi l’abbiamo confermato. Sono molto felice.”

Il ferrarista ha poi rivolto un pensiero proprio al giovane pilota Mercedes, protagonista di una rimonta che stava mettendo sotto pressione la Ferrari.

“Con Kimi sarebbe stata un’impresa tenere il primo posto.”

Parole che raccontano quanto Antonelli fosse diventato competitivo prima del guasto che ha cambiato il volto della corsa.

Leclerc ha anche ripercorso il periodo difficile vissuto nelle ultime settimane.

“Dopo Monaco il feeling non c’era, poi a Barcellona ho commesso un errore e abbiamo avuto dei problemi. Qui sono riuscito a mettere tutto insieme e spero di continuare così nelle prossime gare.”

Antonelli vede la vittoria, poi la Mercedes lo tradisce

Il grande sconfitto di Silverstone è senza dubbio Andrea Kimi Antonelli.

Il leader del Mondiale aveva costruito una gara straordinaria e, dopo aver recuperato terreno giro dopo giro, si trovava ormai in piena lotta con Leclerc per la vittoria.

Al 41° giro, però, la sua Mercedes ha accusato un problema alla sospensione, costringendolo a rallentare e successivamente a rientrare ai box.

Il guasto ha cancellato ogni possibilità di successo. Come se non bastasse, una penalità di cinque secondi per track limits ha fatto scivolare il pilota italiano fino al sedicesimo posto, fuori dalla zona punti.

Un epilogo amaro per una gara che sembrava poter consacrare definitivamente il giovane talento bolognese.

Safety Car decisiva dopo l’incidente di Verstappen

Gli ultimi giri sono stati neutralizzati dalla Safety Car.

L’ingresso della vettura di sicurezza si è reso necessario dopo l’incidente che ha coinvolto Max Verstappen, finito contro le barriere mentre occupava la terza posizione.

La neutralizzazione ha congelato le posizioni fino alla bandiera a scacchi, impedendo qualsiasi ultimo tentativo di attacco e consegnando definitivamente la vittoria a Leclerc.

Alle spalle del ferrarista hanno chiuso George Russell e Lewis Hamilton, autore di un altro podio davanti ai tifosi britannici.

Un successo che rilancia Leclerc

La vittoria di Silverstone rappresenta soprattutto una risposta del monegasco dopo settimane difficili.

Se la Ferrari aveva già dimostrato di poter vincere in questa stagione, per Leclerc questo successo ha un significato diverso: interrompe un digiuno personale che durava da quasi nove mesi e restituisce fiducia in vista della parte centrale del campionato.

La sua stessa analisi al termine della gara lascia intendere che il feeling con la SF-26 sia finalmente tornato. Ora l’obiettivo sarà dare continuità a questo risultato, mentre resta il grande rammarico per Antonelli, che fino al problema tecnico sembrava avere il passo per giocarsi il successo fino all’ultimo giro.

Hamilton: ‘Possiamo competere con la Mercedes’

Lewis Hamilton festeggia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. “In primo luogo voglio fare i complimenti a Charles che ha vinto la gara e so che farlo qui è speciale – le sue parole a caldo – Oltre a questo è un grande risultato per il nostro team e sono davvero contento. Dal mio punto di vista posso dire che non è andata. Subito falsa partenza e penalizzazione ma, nel complesso, lui aveva più passo di me. Io sono migliorato nel corso della gara ma sono contento del podio, non potevo fare di più”.

Ultima battuta sulla situazione a livello generale: “Se possiamo competere con le Mercedes? Sembra di sì anche se non sono sicuro di quello che è successo a Kimi. Pensando a noi, stiamo facendo un lavoro fenomenale. Due vittorie in tre gare sono un risultato fantastico”.