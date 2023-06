Ibrahimovic saluta il Milan: il gesto del club per l’ultimo atto col Verona, un club di A nel futuro

Zlatan Ibrahimovic saluterà il Milan ma non appenderà le scarpe al chiodo. Il fuoriclasse svedese, compirà 42 anni ad ottobre, sogna di giocare gli Europei del 2024 con la Svezia.

Il Milan saluta il campione svedese con una cerimonia al termine della sfida con il Verona

Una sfida che proverà a centrare con un’altra maglia. Magari nei ricchi Emirati dove emigrano tanti campioni ed offrono ingaggi sontuosi ma non è da escludere che la sua avventura in Italia abbia un seguito. Sono sempre più insistenti le voci di un approdo al Monza dell’amico Galliani. In attesa di definire il suo futuro il campione svedese saluterà i rossoneri domenica 4 giugno al termine della partita conclusiva del campionato con il Verona.

Al fischio finale, ha fatto sapere la società, si terrà una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico. Il Milan intende così ringraziare l’attaccante svedese “per questi magnifici anni vissuti insieme”. Un saluto che arriva dopo una stagione tormentata con il calciatore costretto a fare i conti con gli infortuni. L’attaccante svedese era tornato in rossonero nel gennaio 2020, 11 anni dopo il biennio 2010-2012 (42 gol in 61 partite).

Ibrahimovic continuerà a giocare, nel futuro dello svedese c’è il Monza

Nelle due avventure rossonere ha contribuito a due scudetti e a una Supercoppa Italiana, oltre a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A nel 2011-2012. Per Ibrahimovic solo passerella a fine partita come confermato da Pioli in conferenza stampa. “Ci ha provato ma non è in condizione di essere in campo. Abbiamo parlato, sì, della situazione che lo riguarda, ma sono cose che restano fra noi”.