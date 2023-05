Aurelio De Laurentiis a Che tempo che: ‘Spalletti è un uomo libero, preferisce un anno sabbatico’

Nel corso della puntata del 28 maggio di Che tempo che fa Aurelio De Laurentiis è tornato sull’addio di Luciano Spalletti al Napoli partendo dalla conferenza stampa dello scorso anno in cui, sorprendendo tutti, affermò che il club azzurro poteva vincere lo scudetto nonostante la partenza di tanti big.

Aurelio De Laurentiis elogia Spalletti a Che tempo che fa

“Era finito un ciclo ed anche Spalletti mi guardava sgomento perché non sapeva chi avremmo acquistato. É stato un grandissimo allenatore di questi ragazzi… Gli allenatori si dividono in quelli che fanno il mercato ed in quelli che allenano e lui è uno che allena. Gli abbiamo dato una materia straordinaria che lui ha fatto crescere”. All’esplicita domanda di Fabio Fazio sull’addio del tecnico toscano il presidente del Napoli ha fatto chiarezza.

Sull’addio del tecnico: ‘Mi ha detto che si è chiuso un ciclo della sua e preferisce avere un anno sabbatico’

“Spalletti è un uomo libero. Dopo 50 anni di cinema e tante esclusive con registi, sceneggiatori ed attori… quando qualcuno viene da te e ti dice in fondo io ho fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita, ho un contratto con le ma preferirei avere un anno sabbatico cosa fai? Ti opponi? Nella vita devi essere sempre generoso, devi dare senza chiedere nulla in cambio ed è giusto che lui continui a fare quello che ama fare” – ha chiosato Aurelio De Laurentiis.