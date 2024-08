Imane Khelif vince l’oro a Parigi 2024 e manda in visibilio l’Algeria: maxi schermi e delirio

Nella bolgia dello stadio Philippe-Chatrier del Roland Garros Imane Khelif ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 66 kg della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella finalissima la pugile algerina iperandrogina ha battuto ai punti la cinese Liu Yang.

ايمان خليف بطلة اولمبية من رحم المعاناة 🥇🇩🇿🥊#Imane_Khelif pic.twitter.com/r8sYMMJeRk — محمد (@BenaliaMohamed) August 9, 2024

Imane Khelif mette ko le polemiche e vince ai punti il titolo olimpico contro la cinese Liu Yang

Dopo un inizio equilibrio Imane Khelif ha preso le misure alla campionessa del mondo piazzando un gancio che le ha permesso di vincere il primo round. Liu Yang ha cercato in ogni modo di trovare la soluzione giusta per mettere in difficoltà l’algerina che invece è stata perfetta tatticamente ed ha portato a casa anche la seconda ripresa. Con i tifosi nordafricani in visibilio Imane ha controllato il disperato tentativo di rimonta dell’avversaria ed ha coronato il sogno di diventare campionessa olimpica con un triplo 5 a 0.

Delirio in Algeria per la vittoria della pugile

Un trionfo arrivato dopo tre vittorie ai punti dopo la decisione dell’azzurra Angela Carini di abbandonare polemicamente il ring. Una vicenda che aveva sollevato polemiche extra sportivo e l’ennesimo scontro tra Cio e Iba. Nella vicenda è intervenuto anche Trump oltre che diversi esponenti della destra italiana. In madre patria sono stati organizzati anche maxi schermi per seguire l’impresa di Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024.