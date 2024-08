Francesco Damiani bacchetta Angela Carini: ‘Pessima figura’, poi svela un retroscena

“Pessima figura“. Non usa mezzi termini Francesco Damiani in un’intervista a La Gazzetta dello Sport nel commentare la decisione della pugile Angela Carini di ritirarsi nel match contro Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi 2024. Del resto l’ex campione dei pesi massimi e argento olimpico di Los Angeles 1984 lo aveva già fatto in telecronaca durante la diretta tv Rai.

Francesco Damiani a La Gazzetta dello Sport: ‘Non puoi mollare al primo cazzotto’

“Non puoi salire sul ring e abbandonare al primo cazzotto preso e dire mi ha fatto malissimo. E quando mai i pugni in faccia sono carezze?”. Per Damiani il clima che si è creato prima dell’incontro non ha aiutato Angela Carini. “C’è stato un polverone mediatico e politico. Angela era condizionata”. Poi rivela un retroscena. “So per certo che il suo allenatore le aveva consigliato di non fare quel match perché non era tranquilla. Ma lei ha insistito e si è consegnata a quella figuraccia. Siamo alle Olimpiadi e devi dare tutto come ha fatto l’ungherese nel match successivo” – ha aggiunto l’ex pugile che poi i sofferma sul caso Imane Khelif.

‘Non era tranquilla e l’allenatore le aveva consigliato di non fare il match, Imane Khelif? Ha fame e cattiveria ma con la thailandese…’

“Ha il testosterone sballato dalla nascita, che colpa può essere. Ha fame, cattiveria e voglia di emergere ma in semifinale può perdere dalla thailandese” – ha chiosato Francesco Damiani che è anche l’ultimo allenatore azzurro a vincere un oro nel pugilato. Dal trionfo di Cammarelle a Pechino 2008 le cose sono andate sempre peggio fino alla deludente spedizione di Parigi 2024 sia pur con qualche rimpianto per il solofrano Aziz Abbes e per Irma Testa.