Jasmine Paolini, la sua prima semifinale al Roland Garros vale un posto nella top ten: ‘Incredibile’

Sono giorni indimenticabili per il tennis azzurro. Sinner arriva in semifinale al Roland Garros e diventa numero 1 del mondo. A distanza di un giorno Jasmine Paolini fa l’impresa contro Elena Rybakina e centra la sua prima semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam. Non solo con la vittoria sulla kazaka entra per la prima volta nella top ten mondiale. Da lunedì 10 giugno sarà numero 10 del mondo.

L’azzurra si è imposta sulla russa, numero 4 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2, 4-6 6-4. In semifinale Paolini sfiderà la vincente del quarto di finale tra Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka. “È una sensazione incredibile, è stato un match durissimo. Ero troppo emozionata nel secondo set. Mi sono detta va bene, è una grande campionessa ma può succedere, combattenti e prova a colpire ogni palla. Ha funzionato, sono qui. Per la prima volta che ho giocato sullo Chatrier, è un privilegio Sono contenta di aver vinto alla prima partita su uno dei campi più belli al mondo” – ha affermato Jasmine Paolini dopo aver conquistato la semifinale al Roland Garros.

Vola il doppio azzurro. La giornata si era aperta con la splendida vittoria del doppio azzurro Vavassori-Bolelli che ha conquistato la semifinale a Parigi superando le teste di serie numero 3 Rajeev Ram e Joe Salisbury: 1-6 6-3 6-4. Il duo azzurro prosegue cosi’ il suo 2024 di altissimo livello: nei nove tornei giocati il ​​38enne bolognese di Budrio e il 28enne torinese vantano una vittoria (Buenos Aires), una finale (Australian Open), tre semifinali (Rio de Janeiro, Indian Wells e Roma) e altri due quarti da “1000” (Monte-Carlo e Madrid).