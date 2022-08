Kechrida lascia la Salernitana, ha firmato un biennale con l’Atromitos

L’esterno destro Wajdi Kechrida lascia la Salernitana dopo aver collezionato 17 presenze nella stagione 2021/22 per approdare alla Super Liga in Grecia. Il calciatore sottoscriverà un contratto biennale con l’Atromitos come hanno confermato nelle ultime ore i media ellenici.

Kechrida potrebbe ritrovare presto Bronn: sogna il mondiale in Qatar con la Tunisia

In una stagione con alti e bassi da ricordare l’assist a Bonazzoli per il momentaneo gol del pareggio nel derby del Maradona contro il Napoli. Nazionale tunisino – ha collezionato 18 presenze e sogna il mondiale in Qatar – come Dylan Bronn, la sua permanenza in granata è stata condizionata da un equivoco tattico visto che Kechrida ha espresso il meglio di sé in fase di spinta mentre sotto il profilo difensivo ha mostrato qualche limite.

L’assist a Bonazzoli al Maradona, con Nicola ha trovato spazio solo in Coppa Italia

Con l’avvento di Nicola in panchina ha collezionato solo qualche panchina in campionato e una presenza in Coppa Italia. Nelle prossime ore raggiungerà Atene per vivere la sua nuova avventura con la squadra del sobborgo Peristeri nella massima serie greca.